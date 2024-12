Alarm bei Borussia Dortmund: Absolutes Fiasko droht

Nach dem bitteren 1:1-Unentschieden in Mönchengladbach wartet auf Borussia Dortmund eines der absoluten Saisonhighlights. Am Mittwoch (11. Dezember) kommt der FC Barcelona in den Signal Iduna Park.

Obwohl der Blick des BVB mittlerweile voll und ganz auf das wichtige Champions-League-Duell gegen die Katalanen geht, erreicht die Mannschaft von Nuri Sahin nun die nächste bittere Nachricht aus dem Gladbach-Spiel. Sie könnte Borussia Dortmund vor eine harte Probe stellen!

Borussia Dortmund: Süle droht wochenlanger Ausfall

Das wäre richtig bitter. Wie die „Bild“ berichtet, herrscht beim BVB derzeit die Sorge, dass sich Niklas Süle erneut ernsthaft am Sprunggelenk verletzt haben könnte. Erst Ende November war der 29-Jährige nach fast einem Monat Ausfallzeit von einer Sprunggelenksverletzung zurückgekommen, jetzt könnte sich die Geschichte also wiederholen.

Eine genaue Diagnose der Dortmunder Ärzte stehe indes noch aus. Bestätigen sich die bisherigen Vermutungen jedoch, droht Süle der nächste langfristige Ausfall. Auch eine Operation ist zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht ausgeschlossen. Weil auch Waldemar Anton mindestens noch für das Spiel gegen den FC Barcelona ausfallen wird, dürfte Emre Can erneut in die Innenverteidigung rücken und neben Nico Schlotterbeck agieren.

Entwarnung bei Beier?

Doch Niklas Süle ist nicht das einzige Sorgenkind bei Borussia Dortmund, auch Maximilian Beier musste den Gladbacher Borussia-Park am Samstagabend (7. Dezember) mit Knieproblemen verletzt verlassen. Bei ihm herrsche derzeit jedoch die vorsichtige Hoffnung, dass der 22-Jährige schnell auf den Rasen zurückkehren kann.

Dennoch muss der BVB gewarnt sein. Die erneute Verletzung von Niklas Süle macht einmal mehr deutlich: Die Personalsituation in der Dortmunder Innenverteidigung ist derzeit mehr als angespannt. So sehr, dass wieder positionsfremde Spieler zum Einsatz kommen müssen.