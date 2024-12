Borussia Dortmund: Gittens-Abgang? DAS wird jetzt zum großen BVB-Vorteil

In einer bisher durchwachsenen Saison von Borussia Dortmund ist Jamie Gittens der Mann der Stunde. Der 20-Jährige erlebt in dieser Spielzeit seinen absoluten Durchbruch und konnte in den ersten 20 Pflichtspielen bereits 13 Scorerpunkte sammeln.

Die logische Konsequenz: Zahlreiche Top-Klubs sollen ihre Scouts bereits zu den Spielen von Borussia Dortmund geschickt haben, um Gittens genau unter die Lupe zu nehmen. Bahnt sich nun ein Blitz-Abgang des Mega-Juwels an? Der BVB könnte ein wichtiges Ass im Ärmel haben!

Borussia Dortmund: Bleibt Gittens aus Loyalität beim BVB?

Wie der „Sky“-Reporter Patrick Berger berichtet, plant Jamie Gittens nicht, den BVB schon im kommenden Sommer zu verlassen. Und das aus vor allem ein Grund: Der englische U21-Nationalspieler galt in den vergangenen Jahren als verletzungsanfällig, hatte insbesondere im Schulterbereich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Trotz dessen hielt Borussia Dortmund in dieser Zeit zu ihm, glaubte weiter an sein Talent.

Diesen Umgang mit ihm soll Gittens nicht vergessen haben. Aus Dank und Wertschätzung gegenüber dem Revierklub soll der Linksaußen also noch mindestens eine weitere Saison beim BVB dranhängen wollen. Bedeutet: Bis zum Ende der Saison 2025/26, oder sogar darüber hinaus, dürfen sich alle Fans von Borussia Dortmund noch über einen Jamie Gittens im schwarz-gelben Trikot freuen.

BVB träumt von Mega-Ablöse

Wie es darüber hinaus für Gittens weitergehen könnte, lässt sich natürlich noch nicht prognostizieren. Fest steht jedoch: Weil der Vertrag des gebürtigen Londoners noch bis 2028 läuft und in diesem keine Ausstiegsklausel verankert ist, haben die Verantwortlichen des BVB alle Hebel in der Hand.

Wie „Sky“ weiter berichtet, soll man in der Dortmunder Chefetage von einer Verkaufssumme in Höhe von 100 Millionen Euro für Gittens träumen. Geht die aktuelle Entwicklung des 20-Jährigen so weiter, könnte man damit in wenigen Jahren vielleicht sogar zu tief greifen.