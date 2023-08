Borussia Dortmund: Warum wird im BVB-Stadion andauernd ein Herr Pieper ausgerufen? Dahinter steckt ein genialer Trick!

Senile Stadionflucht? Bei jedem Heimspiel von Borussia Dortmund in Champions League und DFB-Pokal wird derselbe Mann ausgerufen: „Herr Pieper, bitte zum Eingang des Borusseums kommen.“

Falls du dich schon immer gewundert hast, warum dieser Mann immer wegläuft und seine Angehörigen ihn mit stoischer Ruhe immer wieder ausrufen lassen: Dahinter steckt was ganz anderes – ein genialer Trick von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund ruft Herrn Pieper aus

Gerd Pieper saß von 2004 bis 2021 im BVB-Vorstand, war seit 2008 sogar Vize-Präsident. Außerdem ist er seit 1969 Inhaber der Parfümeriekette „Stadtparfümerie Pieper“, die seine Eltern gründeten.

+++ Borussia Dortmund: Terzic ruft krasses Ziel aus – das gab es beim BVB seit Jahren nicht +++

Eben diese Stadtparfümerie Pieper präsentiert schon seit vielen Jahren die Zuschauerzahl bei BVB-Heimspielen. Echte Fans können den Text des Stadionsprechers im Schlaf vorbeten: „Die Zuschauerzahl, wie immer präsentiert von der Stadtparfümerie Pieper. Sechs Mal in Dortmund und über 150 Mal in Deutschland.“

„Diiiiiie Zuschauerzahl…“

Genau diese Ansage ist bei Spielen der UEFA und des DFB aber verboten. In Champions League, Europa League und DFB-Pokal dürfen nur Sponsoren der jeweiligen Verbände gezeigt und genannt werden.

Deshalb werden auch jedes mal alle Banner von Werbekunden abgeklebt, die keine DFB- bzw. UEFA-Partner sind. Borussia Dortmund will seinem Vize-Präsidenten und dessen Parfümerie aber wohl trotzdem gerne die bekannte und schon traditionelle Plattform bieten – als Hommage.

Beim Namen Pieper weiß jeder BVB-Fan Bescheid

Deshalb wird – natürlich rein zufällig – immer eine Minute vor der Bekanntgabe der Zuschauerzahl ein „Herr Pieper“ ausgerufen und zum Eingang des Borusseums (früher auch mal zum Infostand unter der Nordtribüne) gebeten. „Das ist wirklich gagig, auf die Idee ist Michael Meier (Ex-BVB-Manager, Anm. d. Red.) gekommen“, gestand Gerd Pieper einmal selbst gegenüber dem BVB-Fanzine schwatzgelb.de.

„Der rief mich mal an und sagte: ‚Wir haben morgen Europapokal und dürfen ja nicht werben.‘ Ob ich was dagegen hätte, dass wir das so machen und anschließend sofort die Zuschauerzahl bekannt geben, so dass eigentlich jeder genau weiß, wie das gemeint ist. Das fand ich eine tolle Idee, einen tollen Gag, und hab sofort mitgemacht – und natürlich für diesen Tag auch Werbung bezahlt, was ich ja sonst nicht gebraucht hätte, wenn es nicht erschienen wäre.“

Mehr News:

Unbekannt ist, wie oft andere Männer mit diesem Nachnamen bereits auf die Durchsage reagierten und am Eingang des Borusseums Tore von Borussia Dortmund verpassten.