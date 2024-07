Borussia Dortmund: DFL erzürnt BVB-Fans! DAS bringt sie richtig auf die Palme

Die Deutsche-Fußball-Liga hat am Donnerstag (04. Juli) den Spielplan für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Seither ist die Vorfreude auf die anstehende Saison bei den Fans von Borussia Dortmund noch größer: Der BVB startet mit einem Heimspiel.

Doch eine andere Ansetzung macht die Anhänger von Borussia Dortmund besonders sauer. Denn die DFL führt eine langjährige Tradition fort – zum Leidwesen des BVB. Es geht um das Top-Spiel gegen den FC Bayern.

Borussia Dortmund: Fans sauer über Top-Spiel-Ansetzung

Der BVB startet und endet mit einem Heimspiel. Zu Beginn der Saison geht es gegen Eintracht Frankfurt und am 34. Spieltag gegen Aufsteiger Holstein Kiel. Für Schwarz-Gelb sicherlich gute Nachrichten, die Saison vor heimischen Publikum zu beginnen und abzuschließen.

Doch umso bitterer ist es für den BVB, dass man das Top-Spiel gegen den FC Bayern München erst in der Rückrunde vor heimischen Publikum bestreiten wird. Mit Blick auf einen möglichen Meisterschaftskampf könnte das durchaus von Bedeutung sein.

++ Borussia Dortmund: Transfer-Hammer wohl perfekt! BVB-Wunschtransfer vor dem Abschluss ++

Zuletzt spielte der BVB in der Corona-Saison 2019/20 gegen die Bayern in der Rückrunde zu Hause. Doch damals spielte man wegen der Pandemie-Verordnungen vor leeren Rängen. Das letzte Rückrunde-Heimspiel vor Fans war in der Saison 2015/16 – also knapp zehn Jahre her.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

BVB-Fans sauer: „Was denken die sich?“

Die Borussen-Anhänger fühlen sich dadurch einmal mehr benachteiligt – schließlich nimmt man dem BVB einen möglichen Vorteil im zweiten Saisonteil. „Mal wieder geht es in der Rückrunde nach München. Jedes Jahr der gleiche Scheiß. Was denken die sich dabei?“, so ein BVB-Fan auf „X“. Bis auf den 2:0-Auswärtssieg in der vergangenen Saison sah Schwarz-Gelb bei den Bayern selten gut auf.

Weitere News:

Das Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum findet übrigens erneut recht früh in der Saison statt – schon am fünften Spieltag trifft Schwarz-Gelb auf Blau-Weiß. Das Hinspiel wird im heimischen Westfalenstadion gespielt, in der Rückrunde geht es auf die kurze Reise nach Bochum.