Borussia Dortmund versteigert Sondertrikots für den guten Zweck – ER hat die Nase vorn

Die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien hat die ganze Welt erschüttert. Knapp 50.000 Menschen haben bislang ihr Leben verloren, die Zahl könnte noch weiter steigen. Um den Hinterbliebenen und Opfern schnellstmöglich zu helfen hat, auch Borussia Dortmund seine Hilfe angekündigt – durch die Versteigerung von getragenen Trikots.

So bietet Borussia Dortmund beispielsweise die getragenen Sondertrikots aus dem Spiel gegen Hertha BSC zur Auktion für die Fans an. Schon jetzt ist eine beachtliche Summe zusammengekommen. Der Name, der bislang am meisten Geld eingebracht hat, könnte einige überraschen.

Borussia Dortmund: Adeyemis Trikot am beliebtesten

Vor der Partie gegen den Hauptstadtklub hat der BVB angekündigt, die getragenen Sondertrikots versteigern und den Gesamterlös den Menschen in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien zur Verfügung stellen zu wollen. Überraschend dabei: Nicht etwa die Trikots von Marco Reus oder Jude Bellingham sind derzeit die teuersten auf der Seite, sondern das von Karim Adeyemi.

Mit 5000 Euro liegt aktuell das höchste Gebot auf dem Trikot des Neuzugangs von RB Salzburg. Jude Bellingham mit 4405 Euro und Marco Reus mit 3536 Euro liegen auf Platz zwei und drei. Dass das Trikot von Adeyemi so beliebt und sogar noch beliebter als das des Kapitäns oder von Bellingham ist, ist durchaus überraschend. Noch zum Ende der Hinrunde starteten viele Fans der Schwarzgelben aufgrund der ausbleibenden sportlichen Leistungen schon einen Abgesang auf den Offensivspieler. Seine guten Leistungen in den letzten Wochen könnten nun der Wendepunkt, auch in der Wahrnehmung bei den Fans, gewesen sein.

Borussia Dortmund: Schon über 60.000 Euro zusammengekommen

Obwohl die Auktion der Sondertrikots noch bis zum 4. März läuft, sind bislang schon 31.125 Euro zusammengekommen. Angesichts der langen Zeit, welche die Aktion noch läuft, dürfte sich diese Summe mit großer Wahrscheinlichkeit noch mal erhöhen.

Die Auktion der Sondertrikots ist allerdings nicht die Einzige, welche der BVB aktuell am Laufen hat. Auch die Trikots beider Teams aus dem Auswärtsspiel in Bremen stehen noch zur Versteigerung. Bei dieser sind bislang 32.947 Euro zusammengekommen – hier ist tatsächlich Jude Bellingham der Fan-Favorit, gefolgt von Niklas Füllkrug und Marco Reus. (Den Link zur Auktion der Sondertrikots findest du hier, den Link für die Trikots aus dem Bremen-Spiel hier!)