Borussia Dortmund verkündet erlösende Nachricht! Fans fällt ein Stein vom Herzen

Lange Schlangen, tausende Fans, viele stolze Besitzer – das Sondertrikot hat bei Borussia Dortmund am Wochenende einen heftigen Hype ausgelöst. Am Samstagmorgen (18. Februar) ab 10 Uhr ging der Verkauf des „Kohle + Stahl“-Sondertrikots los.

Sowohl im Online-Shop als auch vor den BVB-Shops bildeten sich lange Schlangen. Jeder wollte ein Trikot ergattern. Zu groß war nach den bitteren Erfahrungen der vergangenen Jahre die Sorge, dass man keins bekommt. Jetzt hat Borussia Dortmund eine tolle Nachricht verkündet.

Borussia Dortmund: Tolle Nachrichten zu Sondertrikot

Teilweise über 250.000 Fans steckten am Samstagmorgen in der Warteschlange im Online-Shop fest (Hier mehr!). „Ihr seid der Wahnsinn! Der unfassbare Ansturm auf das Sondertrikot hat uns – trotz intensiver Vorbereitungen, trotz der Berücksichtigung aller Verkaufszahlen aus früheren Aktionen und trotz der Tatsache, dass wir vor sechs Monaten mehr als die sechsfache Menge des letzten Sondertrikots geordert hatten – vor enorme Herausforderungen gestellt“, schrieb der BVB am Nachmittag.

Die Fanshops seien leer gekauft worden. Doch dann folgt die erlösende Nachricht: „Im Onlineshop, an dem wir mit Hochdruck arbeiten, sind noch Trikots erhältlich.“ Und selbst wer da keins ergattert, darf sich freuen.

„Damit wir allen Fans die Chance auf das Sondertrikot ermöglichen können, wird in Zusammenarbeit mit unserem Partner PUMA eine Vorbestellung für eine Nachproduktion möglich sein. Wir halten Euch in den nächsten Tagen auf dem Laufenden“, heißt es in einer Mitteilung auf der BVB-Homepage.

BVB lernt aus Fehlern

Fans, die noch kein Trikot haben, dürfte ein Stein vom Herzen fallen. Im Online-Shop kam es aufgrund des großen Andrangs zu technischen Schwierigkeiten. Nun können sich die Fans aber zurücklehnen. Jeder bekommt ein Trikot – nur eben nicht sofort.

2019 hatte der BVB schon einmal ein Sondertrikot rausgebracht. Damals wurden allerdings nur 9.009 Exemplare verkauft – sehr zum Unmut der Fans. Viele gingen leer aus. „Das Trikot erinnert nicht umsonst an das ‚Kohle und Stahl‘-Sondertrikot aus dem Jahr 2019. Auch wegen der vielen Nachfragen und Bitten, solch ein Trikot noch einmal aufzulegen, haben wir uns für einen Relaunch entschieden und hoffen, dass wir vielen Fans damit eine Freude machen“, erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.