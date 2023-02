Borussia Dortmund: BVB-Star plötzlich richtig wichtig – Fans vergleichen ihn schon mit Legende

Über die Rolle des Ergänzungsspielers ist Marius Wolf bei Borussia Dortmund bislang eigentlich nie wirklich hinausgekommen. Viele rechnen schon länger mit einem Abgang von Wolf, doch auch nach vier Jahren kickt Wolf immer noch für den BVB.

In den letzten Wochen hat sich Marius Wolf bei Borussia Dortmund jetzt sogar zu einer wichtigen Option entwickelt und bekommt von Trainer Edin Terzic immer mehr Vertrauen entgegengebracht. Die Fans ziehen jetzt sogar schon Vergleiche mit einer Klub-Legende.

Borussia Dortmund: Dickes Lob von Terzic für Wolf

Wie wichtig Wolf inzwischen für den BVB ist, machte Terzic in der Champions League klar. Gegen den FC Chelsea setzte Terzic im Achtelfinal-Spiel nicht auf Neuzugang Julian Ryerson oder den wieder genesenen Thomas Meunier, sondern auf Wolf. Der 27-Jährige beackerte die rechte Abwehrseite und machte einen starken Job.

„Marius ist in der ganzen Saison schon richtig gut drauf gewesen“, lobte ihn Terzic jetzt vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC. „Er hat am Ball einen richtig guten technischen Ablauf. Er hat einen exzellenten Flankenball und sich deutlich im defensiven Bereich verstärkt. In der Hinrunde hatte er sehr viel Ausfallzeit, aber so wie er sich jetzt präsentiert, ist es richtig gut.“

Wolf der neue Großkreutz?

Die Fans von Borussia Dortmund vergleichen ihn jetzt schon mit einer BVB-Legende – und zwar mit Kevin Großkreutz. „Wolf erinnert mich komplett an Großkreutz“, schreibt ein Fan bei Twitter, ein anderer meint: „Marius Wolf ist einfach moderner Großkreutz“.

Die Vergleiche kommen nicht ganz von ungefähr. Weder Wolf noch Großkreutz sind Spieler, die mit Talent überschüttet worden sind. Sie kommen über den Kampf und sichern sich mit viel Arbeit ihre Chancen. Ihre Mentalität ist ihr großes Plus. Und: So wie Großkreutz wurde Wolf auch vom Angreifer zum Rechtsverteidiger umgeschult.

Was Wolf allerdings zu Großkreutz fehlt, ist die Vergangenheit. Großkreutz ist ein „Dortmunder Jung“, stand als Jugendlicher selbst in der Kurve. Wolf wurde bei Nürnberg und 1860 München ausgebildet.