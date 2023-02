Borussia Dortmund: Nicht nur die Terzic-Elf spielt – Fans sollten beim Stadionbesuch dringend vorplanen

Für Borussia Dortmund steht nach dem Champions-League-Kracher wieder der Bundesliga-Alltag an. Am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) trifft der BVB auf Hertha BSC Berlin. Gegen die Hauptstädter möchte Schwarz-Gelb den achten Sieg im achten Pflichtspiel feiern.

Wer am Sonntag das Heimspiel von Borussia Dortmund live im Signal Iduna Park verfolgen möchte, sollte ausreichend Zeit einplanen. Gleich mehrere Ereignisse rund um das Stadion könnten für ein mögliches Verkehrschaos verursachen. Vor allem Bus- und Bahnreisende sollten viel Zeit und Geduld mitbringen.

Borussia Dortmund: Doppel-Spieltag für BVB

Am kommenden Sonntag spielen nicht nur die Fußball-Profis des BVB wieder im heimischen Westfalenstadion, auch für die Handballdamen von Schwarz-Gelb steht ein wichtiges Spiel an. Die Handballerinnen treffen am Sonntag (14:00 Uhr) in der European League auf den Siófok KC. Für die BVB-Damen ist dies ein enorm bedeutungsvolles Match. Der BVB steht punktgleich mit dem Siófok KC an der Tabellenspitze ihrer Tabelle. Zwar stehen die Schwarz-Gelben bereits in der nächsten Runde der European League, der Gruppensieg könnte im Verlaufe des Wettbewerbs aber noch ein Vorteil sein. Den BVB-Handballerinnen winkt so im Viertelfinale ein vermeintlich einfacheren Gegner.

So kommt es am Sonntag zu einem Doppel-Spieltag für den BVB. Auch für die Fußballprofis ist es ein wichtiges Spiel. Es gilt oben dranzubleiben und den Druck auf Bayern und Co. zu erhöhen. Dies dürfte wohl nur mit einem Sieg gegen die Hertha gelingen. Einfach wird das nicht. Erst am vergangenen Spieltag gewann die „alte Dame“ furios mit 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Damit dem BVB nicht das gleiche Schicksal wie der anderen Borussia widerfährt, muss das Team von Edin Terzic erneut eine Topleistung auf den Rasen bringen. Nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Chelsea dürfte die Brust der Borussen breit genug sein.

BVB: Mögliches Verkehrschaos rund um Westfalenstadion

Da die Handballdamen des BVB ihr European League-Spiel dieses Mal in der Westfalenhalle und nicht in der Westpress-Arena in Hamm oder der Helmut‐Körnig‐Halle in Dortmund austragen, kommt es also zu einem möglichen Verkehrschaos rund um die Wesfalenhalle und dem Signal Iduna Park.

Die DSW21 veröffentlichte bereits ein Statement zu der aufkommenden Lage am Sonntag. „Wie bei jedem Heimspiel fahren wir auch am Sonntag ab etwa drei Stunden vor Anpfiff das volle Heimspielprogramm, d.h., es rollt alles, was Räder hat. Wir sind also gut vorbereitet. Wenn ein Heimspiel und eine Großveranstaltung in den Westfalenhallen fast zeitgleich stattfinden, ist aber immer mit einer sehr großen Anzahl von Fahrgästen zu rechnen. Alle, die die beiden Spielen besuchen, werden deshalb gebeten, für die An- und Abreise ausreichend Zeit einzuplanen“, heißt es von der Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke.

Aufgrund beider Spiele treffen also bis zu 90.000 Menschen im Laufe des Tages rund um die Westfalenhallen aufeinander. Auch wenn die Stadt Dortmund dieses Szenario schon mehrfach durchgespielt hat, ist jedes Mal aufs Neue ein mögliches Chaos mehr oder weniger vorprogrammiert. Alle Anreisenden sollten also dementsprechend genug Zeit einplanen und Geduld mitbringen.