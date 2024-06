Star-Auflauf in Dortmund – HIER laufen sie Fans über den Weg

In Dortmund konnte man es nicht glauben, als plötzlich am Donnerstag (13. Juni) der normale Alltag unterbrochen wurde, denn an einem ungewöhnlichen Ort kam es zu einem richtigen Star-Auflauf in Dortmund. Ganz nah konnte man die Schauspieler sehen und sich sogar mit ihnen unterhalten.

Grund dafür war, dass Dreharbeiten an dem Nord-Campus der TU Dortmund stattfanden. Auf dem normalen Campus bekam man jedoch eher weniger mit von dem Star-Auflauf in Dortmund. Jedoch machten Studierende große Augen, als sie sahen, dass ein Teil der Bibliothek abgesperrt war und dort die Stars vom Dortmunder „Tatort“ eine neue Folge drehten.

Star-Auflauf in Dortmund: Studierende glauben es kaum

Jörg Hartmann, der im „Tatort“ in Dortmund den Kommissar Peter Faber spielt, berichtet gegenüber den „Ruhr Nachrichten“, dass die Studierende den Star-Auflauf in Dortmund wohl als willkommene Ablenkung wahrnahmen. Vermehrt fragten Studierende ihn sogar nach einem Selfie und erzählen, dass sie Fans von ihm seien.

Jedoch ist die Bibliothek der TU Dortmund nicht der einzige Ort, wo man den „Tatort“-Stars über den Weg laufen kann. Für die übernächste Folge „Abstellgleis“ wurden nämlich mehrere bekannte Orte in Dortmund als Drehplatz auserkoren.

So wurde bereits am Polizeipräsidium und am Krankenhaus St. Johannes Hospital in Dortmund gedreht. Ebenfalls kam es laut „Ruhr Nachrichten“ bei der Liebfrauenkirche und am Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu einem Star-Auflauf in Dortmund. Inwiefern diese Orte zusammenhängen sollen, ist noch nicht bekannt. Man muss sich wohl gedulden, bis die Folge ausgestrahlt wird.

Tatort-Dortmund: Dreharbeiten der neuen Folge

Der WDR-Redakteur Frank Tönsmann erklärt den „Ruhr Nachrichten“, dass es in Dortmund deutlich einfacher ist, einen Ort zu finden, der einen Aha-Effekt auslöst, als zum Beispiel in Köln. Ebenfalls würden die Dortmunder sich wenigstens noch freuen, wenn die lokale Straße wegen Dreharbeiten gesperrt ist. In Köln soll dies nicht mehr der Fall sein.

Die Folge „Abstellgleis“ wird wahrscheinlich erst im Jahr 2025 ausgestrahlt werden. Studierende der TU konnten jedoch bei dem Star-Auflauf in Dortmund schon etwas erhaschen, von dem, was „Tatort“-Fans erwarten wird. Alle anderen müssen sich leider noch gedulden.