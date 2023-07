Tränen bei der Pokal-Übergabe? Das kommt vor. Doch bei einem Ex-Juwel von Borussia Dortmund waren es keine Tränen der Freude.

Sergio Gomez war dem U21-EM-Titel zum Greifen nah. Nach einer dramatischen Schlussphase steht das einstige Top-Talent von Borussia Dortmund mit leeren Händen da. Fast leer, denn er wurde als Top-Scorer des Turniers ausgezeichnet. Doch der Pokal heilte keine Wunden.

Borussia Dortmund: Ex-Juwel kriegt Pokal unter Tränen

Wenn die Nachspielzeit ein Spiel entscheidet, ist es immer spektakulär. Wenn es dann auch noch ein Finale ist, wird es dramatisch. Als vielleicht bester Spieler des ganzen Turniers hatte Sergio Gomez Spaniens U21 ins EM-Finale gefühlt. Gegen England schien die Hoffnung schon verloren, als es tief in der Nachspielzeit noch die große Chance gab.

Beim Stand von 1:0 für England bekam Spanien per VAR noch einen ganz, ganz späten Elfmeter zugesprochen. Doch Abel Ruiz scheiterte in der 99. Minute an Three-Lions-Keeper James Trafford. England holt den Pokal, Spanien ist untröstlich. Bei Sergio Gomez flossen anschließend Tränen. Die trockneten auch nicht, als er einen Trostpreis erhielt. Neben der Silbermedaille gab es auch den goldenen Schuh als Top-Scorer des Turniers mit drei Toren und zwei Assists.

Erschüttertes Gesicht bei Pokal-Übergabe

Die Pokal-Übergabe traf auch einige Fans von Borussia Dortmund ins Herz. Die Augen rot vom Weinen und mit einer erschütternden Traurigkeit im Gesicht posierte Gomez mit der Trophäe. Schon auf dem Platz hatte er nach Abpfiff hemmungslos geweint. Dieser Titel, das ist nun klar, bleibt ihm für immer verwehrt. Ein trauriger Abschluss einer grandiosen Saison, die mit dem Wechsel zu Manchester City begann und mit Titeln in Meisterschaft, Pokal und Champions League grandios wurde.

Wenn die Zeit die U21-Wunden etwas geheilt hat, dürfte er deshalb stolz und glücklich auf eine irre erfolgreiche Saison zurückblicken.