Der Abgang von Jude Bellingham schmerzt Borussia Dortmund sehr, könnte dem BVB aber einen Neuzugang bescheren. Real Madrid soll den Schwarzgelben im Zuge der Bellingham-Verhandlungen einen Spieler angeboten haben.

Ein junges Talent könnte den Weg ins Ruhrgebiet finden und dort zwei Jahre lang für den BVB auflaufen. Für Borussia Dortmund wäre es nicht der erste Deal dieser Art.

Borussia Dortmund: Nächster Deal mit Real Madrid?

Borussia Dortmund und Real Madrid – zwischen diesen beiden Vereinen gab es in der Vergangenheit schon zahlreiche Deals. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Real-Präsident Florentino Perez pflegen seit Jahren ein gutes Verhältnis. Das erleichtert die Transferverhandlungen ungemein.

Nach dem Abgang von Bellingham sucht der BVB händeringend nach einem Ersatz und der könnte jetzt sogar von Real Madrid kommen. Wie die „Bild“ nun berichtet, habe Real Madrid den Dortmundern eine Leihe von Sergio Arribas angeboten.

Dem Bericht zufolge ist Real Madrid bereit, den 21-Jährigen für zwei Jahre an Dortmund zu verleihen. Die Leihgebühr betrage lediglich zwei Millionen Euro und sinke sogar mit jedem Einsatz, den Arribas beim BVB erhält. Das Gehalt hält sich in Grenzen.

Arribas kickt noch in der 2. Mannschaft von Real Madrid, der Schritt in den Profikader scheint noch zu groß. Dennoch konnte er mit 20 Treffern und sieben Vorlagen in 36 Spielen bei der Reserve von Real mächtig für Aufsehen sorgen. Mit einer Leihe in die Bundesliga soll nun der endgültige Durchbruch gelingen.

Gute Erfahrungen mit Leih-Deal

Für Borussia Dortmund wäre es bereits der dritte Transfer dieser Art. Achraf Hakimi wechselte 2018 für zwei Jahre auf Leihbasis zum BVB und schlug voll ein. Die BVB-Fans erinnern sich gerne daran zurück. Nicht so rosig lief die Leihe dafür bei Reinier, der überhaupt nicht überzeugen konnte.

Borussia Dortmund ist allerdings nicht der einzige Klub aus der Bundesliga, der interessiert ist. Auch Eintracht Frankfurt soll Interesse anmelden, hat aber gegen den BVB wohl die schlechteren Karten.