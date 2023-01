Borussia Dortmund: Sebastien Haller ist zurück! So sieht sein Plan aus

Mit schöneren Nachrichten könnte das neue Jahr bei Borussia Dortmund kaum starten: Sebastien Haller ist zurück! Der an Krebs erkrankte Stürmer-Star schmiedet nach erfolgreicher Chemotherapie samt zweier Operationen wieder fleißig sportliche Pläne.

Schon am Montag steht sein erster offizieller Termin mit Borussia Dortmund auf dem Plan. Haller soll beim Trainingsstart bereits Teile der Leistungsdiagnostik mitmachen. Anschließend beginnt die Eingliederung ins Team – die gleich die nächste tolle Nachricht bereit hält.

Borussia Dortmund: Sebastien Haller ist zurück

Seine Chemotherapie samt zweier Operationen ist abgeschlossen. Fotos seiner Frau Priscilla von der Silvesterfeier bei Instagram zeigen: Sebastien Haller wachsen sogar schon wieder Haare.

Sofort liegt der Fokus des Stürmer-Stars wieder auf dem Sport. Schnellstmöglich will er sein Comeback feiern und sein Debüt für Borussia Dortmund geben. Schon am Montag, wenn die Wintervorbereitung startet, ist Haller wieder mit dabei. Laut DPA soll er bereits Teile der Leistungsdiagnostik mitmachen.

Kehl: „Freuen uns total für ihn und auf ihn“

Auch für das Trainingslager in Marbella ist Hallers Teilnahme eingeplant. Am Freitag soll er, so heißt es in den „Ruhr Nachrichten“, mit im Flieger nach Spanien sitzen. Zusammen mit dem medizinischen Team werden in der Sonne die nächsten Schritte angegangen.

Ein baldiges Comeback ist dennoch nicht in Sicht. Nach monatelangem Ausfall und kräftezehrender Chemotherapie ist die Eingliederung ins Mannschaftstraining noch nicht absehbar. Trotzdem: Haller ist endlich beim Team. „Er verspürt riesige Lust, endlich wieder bei uns zu sein und trainieren zu können. Wir freuen uns total für ihn und auf ihn“, sagt Sebastian Kehl.

Sebastien Haller war im Sommer von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gekommen, um in die großen Fußstapfen von Erling Haaland zu treten. Kurz nach der Ankunft beim BVB Folge der Schock, als beim 28-Jährigen ein bösartiger Hodentumor entdeckt wurde.