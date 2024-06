Borussia Dortmund: Mega-Offerte für BVB-Star – macht er jetzt den Abflug?

Bei Borussia Dortmund galt er einst als Königstransfer – nun lockt das große Geld. Ist für diesen Star die Zeit beim BVB schon abgelaufen?

Als er im Sommer 2022 für knapp 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum Klub aus dem Ruhrpott wechselte, setzten viele BVB-Fans große Stücke auf den Stürmer. Knapp zwei Jahre später ist klar: Die hohen Erwartungen konnte Sebastien Haller nie erfüllen. Kann er nun einem Mega-Angebot aus Mexiko widerstehen?

Borussia Dortmund: FC Juarez lockt Haller mit saftigem Jahresgehalt

Wie die „Bild“ berichtet, soll der mexikanische Erstligist FC Juarez großes Interesse an dem Afrika-Cup-Sieger aus der Elfenbeinküste haben. Ähnlich wie in Dortmund soll ihm in Nordamerika ein Jahresgehalt von circa zehn Millionen Euro winken. Der Spieler selbst soll einem Wechsel offen gegenüberstehen. Dafür müssten jedoch die sportlichen und finanziellen Rahmenbedingungen stimmen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Heftige Ohrfeige für BVB-Flirt! Trainer greift zum Äußersten

Ob die in Mexiko wirklich gegeben sind, darf angesichts der fast schon Bedeutungslosigkeit der mexikanischen Liga bezweifelt werden. Juarez beendete die abgelaufene Saison auf Tabellenplatz zwölf. Internationalen Fußball spielt Haller also dort nicht. Der Ruf nach einem exotischen Abenteuer in Übersee könnte ihn jedoch zum Nachdenken bringen.

Haller droht Reservistenrolle beim BVB

Ein entscheidender Faktor in Hallers Überlegungen könnte derweil seine Rolle beim BVB spielen. Denn durch konstant treffenden Niclas Füllkrug und den sich anbahnenden Wechsel von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund könnte der 30-Jährige gleich zwei Top-Stürmer vor die Nase gesetzt bekommen. Zudem könnte sich Top-Talent Youssoufa Moukoko Hoffnungen auf eine neue Chance unter Neu-BVB-Coach Nuri Sahin machen.

Hallers Zeit bei Borussia Dortmund könnte also schon bald zu Ende sein. Hoffnungen auf eine hohe Ablösesumme dürften sich die BVB-Verantwortlichen allerdings nicht mehr machen. Jedoch dürfte das wegfallende Gehalt für den Stürmer den Dortmundern einiges an Geld sparen.