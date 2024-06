Borussia Dortmund: Heftige Ohrfeige für BVB-Flirt! Trainer greift zum Äußersten

Bei Borussia Dortmund ist es in Sachen Neuverpflichtung bis dato noch recht still, die BVB-Fans warten weiter auf den ersten neuen Spieler für die kommende Saison. Das dürfte auch daran liegen, dass sich Schwarz-Gelb mit dem ein oder anderen EM-Fahrer beschäftigt.

Unter anderem soll Borussia Dortmund Joey Veerman von PSV Eindhoven auf dem Zettel haben. Der 25-Jährige ist derzeit im Kreise der niederländischen Nationalmannschaft bei der EM 2024. Dort erlebte er nun den absoluten Horror für jeden Fußballer.

Borussia Dortmund: Horror-Auftritt von Oranje-Star Veerman

Veerman zählt zu den konstantesten und zuverlässigsten Mittelfeldspielern des Landes. Der Rechtsfuß ist seit Jahren eine feste Größe in der „Elftal“. Bei dieser EM kam er in jedem Spiel zum Einsatz, stand in zwei von drei Spielen in der Startelf von Bondscoach Ronald Koeman. Beim Gruppen-Showdown gegen Österreich erwischte er allerdings einen absolut schlechten Tag – nach gerade einmal 30 Minuten nahm sein Trainer ihn vom Platz.

Der Wechsel hatte keinen taktischen Grund, Veerman war schlichtweg überfordert. Er gewann nur einen Zweikampf, verlor bei 29 Ballkontakten 16 Mal den Ball und brachte nur neun seiner 19 Pässe zu einem Mitspieler – eine Statistik des Grauens für einen Mittelfeldspieler seiner Klasse.

Dass seine Leistung alles andere als gut war, wusste auch Veerman selbst. Der 25-Jährige ging mit gesenktem Kopf und unter Tränen vom Platz. Anschließend setzte er sich auf die Bank und fing richtig an zu weinen – er war am Boden zerstört. Kein Mitspieler konnte den zentralen Mittelfeldspieler trösten.

Koeman knallhart: „Weiß nicht, wie das sein kann“

Doch anstatt seinem Spieler nach so einem bitteren Auftritt den Rücken zu stärken, erklärte sein Trainer seine Ratlosigkeit ob des Spiels seines Schützlings. „Ich weiß nicht, wie das sein kann. Da müssen Sie ihn schon selbst fragen“, sagt er zu Veermans Leistung. „Ich hatte das Gefühl, dass etwas getan werden muss. Dafür bin ich ja da. Ich verstehe auch, wie schmerzhaft der Moment für ihn ist. Ich hätte mehr ändern können, aber ich denke, als Trainer muss man eingreifen, wenn wir in der ersten halben Stunde so spielen und viele Bälle verlieren. Natürlich war Joey einer der Gründe dafür“, legte der Oranje-Coach nach – ein Tag zum Vergessen für den BVB-Flirt.

Wirklich konkret ist es zwischen Schwarz-Gelb und dem niederländischen Nationalspieler allerdings noch nicht geworden. Der BVB konzentriert sich erstmal auf die Wunschlösung: DFB-Kicker Pascal Groß. Die BVB-Bosse wollen den deutschen EM-Fahrer unbedingt nach Dortmund lotsen. Sollte das nicht gelingen, wäre Veerman wohl Plan B.