Borussia Dortmund: Erlösende Nachricht – Haller steht wieder auf dem Trainingsplatz

Im vergangenen Trainingslager von Borussia Dortmund in Bad Ragaz verkündete der BVB die schockierende Nachricht, dass Neuzugang Sebastian Haller an Hodenkrebs erkrankt ist. In der Folge musste sich der Stürmer einer Operation mit anschließender Chemotherapie unterziehen.

Nun steht Haller erstmals seit seiner Diagnose wieder auf dem Trainingsplatz – allerdings nicht bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Haller trainiert in Amsterdam

„Er hat uns gefragt, ob er zum Training kommen kann, weil er hier in der Reha ist. Dann ist es natürlich wunderbar, dass er eine Weile dabei sein kann“, kommentierte Ajax-Coach Alfred Schreuder das kleine Comeback des Ivorers bei seinem ehemaligen Verein auf einer Pressekonferenz.

Am Dienstag (25. Oktober) trainierte der BVB-Neuzugang auf einem Nebenplatz am Vereinsgelände von Ajax Amsterdam. Weitere Einheiten werden wohl in der Zukunft folgen. In welcher Form er diese absolvieren kann, steht allerdings noch nicht fest.

Borussia Dortmund: Wann kehrt Haller zurück?

Wann der Neuzugang des BVB zum ersten Mal seit seiner Diagnose wieder mit dem BVB auf dem Trainingsplatz stehen kann, ist noch nicht sicher. Zuletzt redeten die Verantwortlichen des Vizemeisters davon, dass der Stürmer eventuell nach dem Jahreswechsel ins Training der Schwarzgelben einsteigen kann. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, ist allerdings offen.

Der Stürmer verbringe nach eigenen Angaben immer fünf Tage am Stück im Krankenhaus, wo er behandelt wird, dann dürfte er zwei Wochen nach Hause. Dieser Zyklus sei „eine Phase, und ich muss das insgesamt viermal machen. Vier Phasen der Chemotherapie, die jeweils etwa drei Wochen dauern“, so Haller.

Der Ivorer selbst gibt sich allerdings optimistisch. Wenn er nicht erneut operiert werden muss, dann „könnte es sogar recht schnell gehen. Drei Wochen nach dem letzten Zyklus wird geschaut, wie sich die Metastasen entwickelt haben und ob eine OP erforderlich ist. Wenn ich nicht operiert werden muss, denke ich, dass ich nach diesen drei Wochen in guter Verfassung sein sollte. Auch angesichts meines Trainings“, so Haller in einem Interview bei der UEFA.