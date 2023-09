Borussia Dortmund: BVB-Scout beobachtet Juwel – was er erblickt, ist unglaublich

Borussia Dortmund ist ein Entdecker-Klub. Überall schleichen die Scouts auf der Suche nach den Top-Stars von morgen herum. Nach Julien Duranville haben sie jetzt ein weiteres belgisches Supertalent im Auge.

Doch bei einem Besuch in Belgien machte ein Scout von Borussia Dortmund eine Beobachtung, die ihn sprachlos gemacht haben dürfte. Auf der Tribüne von Royal Antwerpen war der Teufel los.

Borussia Dortmund beobachtet Juwel

Scouts großer Klubs reisen die ganze Zeit um die Welt und schauen sich Top-Talente an. Unweigerlich trifft man dabei auch mal einen Kollegen eines anderen großen Vereins. Doch was ein BVB-Scout laut einem Bericht bei einem Besuch in Belgien erleben musste, ist schon allerhand.

+++ Borussia Dortmund: Mislintat-Rückkehr zum BVB? Plötzlich ist die Chance da! +++

Der Borussia-Vertreter war für Arthur Vermeeren da. Der spielt bei Royal Antwerpen, gilt aber weit über die Stadtgrenzen hinaus als größtes Talent. Im Bosuilstadion angekommen, dürfte dem Besucher aus Dortmund schnell klar geworden sein, wie groß die Konkurrenz im Werben um den Mittelfeld-Youngster sein wird.

Unzählige Scouts in Antwerpen

Wie die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, tummelten sich auf der Tribüne die Scouts unzähliger Vereine. Allein bei diesem Spiel seien Beobachter von FC Barcelona, FC Liverpool, AS Monaco, Ajax Amsterdam, West Ham United, RB Leipzig und eben Borussia Dortmund vor Ort gewesen sein. Dabei handelte es sich nur um ein x-beliebiges Heimspiel des belgischen Meisters.

Ohne zu wissen, was bei den vorherigen und folgenden Spielen auf der Tribüne los war, ist sofort klar: Arthur Vermeeren ist nicht irgendein Talent. Im zentralen Mittelfeld zieht er bereits im zweiten Jahr die Fäden. Seit seinem Profi-Debüt vor einem Jahr ist er aus der Startelf von Trainer Mark van Bommel kaum noch wegzudenken – und das mit gerade einmal 18 Jahren.

Beim BVB dürften bei dieser Beschreibung schnell Erinnerungen an Jude Bellingham wach werden. Ob man sich, wie damals beim Engländer, gegen die Vielzahl von Konkurrenten durchsetzen kann? Wohl schon im Winter planen mehrere Klubs den Großangriff auf Vermeeren.

Auch spannend:

Will Borussia Dortmund mitmischen, muss man sich wohl auch auf einen tiefen Griff ins Portemonnaie einstellen. Bis zu 20 Millionen Euro rechnet sich Antwerpen für sein Juwel aus.