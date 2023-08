TSV Schott Mainz – Borussia Dortmund: Verletzungsschock! Jetzt hat Terzic ein dickes Problem

Die Verletzungsseuche ist zurück beim BVB. Als wären die Ausfälle von Felix Nmecha, Karim Adeyemi und Co. nicht schon genug, kommt nun auch noch ein Innenverteidiger hinzu. Beim DFB-Pokalspiel TSV Schott Mainz – Borussia Dortmund verletzte sich Niklas Süle.

Ohne große Fremdeinwirkung, aber mit sichtbaren Schmerzen musste Niklas Süle schon in der ersten Hälfte gegen Schott Mainz den Platz verlassen. Trainer Edin Terzic steht damit bei Borussia Dortmund schon früh vor einem dicken Problem.

TSV Schott Mainz – Borussia Dortmund: Süle verletzt

Das Verletzungspech verfolgt Borussia Dortmund nun schon gefühlt eine Ewigkeit. In der Vorbereitung musste Trainer Edin Terzic reihenweise Ausfälle beklagen. Beim Pflichtspielauftakt gegen Schott Mainz fehlten gleich acht Spieler: Gio Reyna, Felix Nmecha, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens, Julien Duranville, Thomas Meunier und Mateu Morey.

Ein weiterer Kicker gesellt sich nun zum BVB-Lazarett. Niklas Süle signalisierte nach einem Zweikampf in der 26. Minute plötzlich, dass er Schmerzen im unteren Rückenbereich hat. Er hielt sich den Rücken, konnte nicht richtig aufrecht stehen und verzog das Gesicht vor Schmerzen. Für ihn kam der gerade erst wiedergenesene Nico Schlotterbeck in die Partie. Was das genaue Problem war und wie lange Süle ausfällt, ist zunächst noch unklar.

Klar ist aber: Trainer Edin Terzic stellt der Ausfall von Niklas Süle vor ein dickes Problem. Mit Soumaila Coulibaly und Nnamdi Collins hat der BVB gerade erst zwei Innenverteidiger abgegeben. Mit Süle, Schlotterbeck und Mats Hummels hat Dortmund nominell nur drei Innenverteidiger im Kader.

BVB fehlt ein Innenverteidiger

Sollte jetzt noch ein weitere Innenverteidiger ausfallen, müsste Terzic entweder auf die positionsfremden Emre Can, der eigentlich fest im Mittelfeld eingeplant ist, und Ramy Bensebaini oder auf U23-Kicker Antonios Papadopoulos zurückgreifen. Wäre zwar möglich, ist aber für die Ansprüche einer Spitzenmannschaft wie Dortmund zu wenig.

Es soll aber wohl bis zum Transferschluss noch ein junger Innenverteidiger kommen. Unter anderem wurden zuletzt Stefan Levkovic (Roter Stern Belgrad) und Oumar Solet (RB Salzburg) mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.