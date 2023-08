Borussia Dortmund: Kehl muss handeln! Dem BVB bleibt jetzt keine andere Wahl

Borussia Dortmund halst sich selbst einen Berg an Aufgaben auf. Am Samstag (12. August) beginnt die Pflichtspielsaison hoch offiziell mit der 1. Pokal-Runde bei Schott Mainz. In den Tagen vor dem Spiel ist beim Vizemeister einiges an Bewegung drin.

Innerhalb von 48 Stunden gibt Borussia Dortmund zwei Abwehrtalente ab und stellt sich damit selbst vor neue Aufgaben. Sportdirektor Sebastian Kehl muss in der zweiten August-Hälfte dringend handeln – sonst könnte es schnell bitter werden.

Borussia Dortmund: Abwehr-Notstand droht

Aktuell geht der BVB nur noch mit drei Innenverteidigern in die Saison. Zwar sind Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck gesetzt. Doch was, wenn sich auch nur ein Teil des Trios verletzt? Dann herrscht wieder Alarmstimmung.

++ Große Überraschung – plötzlich taucht ER in der BVB-Kabine auf ++

Ein hausgemachtes Problem. In den vergangenen Tagen gaben die Borussen mit Nnamdi Collins und Soumaila Coulibaly zwei Nachwuchstalente ab, die den Posten des vierten Verteidigers hätten übernehmen können. Jetzt braucht es eine externe Lösung.

Wen holt der BVB?

Dabei unterscheidet sich das Profil, das Borussia Dortmund sucht, gar nicht so sehr von den beiden abgegeben Talenten. So ist zu hören, dass die Verantwortlichen um Kehl den Posten gerne mit einem entwicklungsfähigen Defensiv-Fußballer füllen würde.

Wie eine konkrete Lösung aussehen könnte, bleibt abzuwarten. Das Transferfenster ist noch bis Ende des Monats geöffnet – allerdings durch die zahlreichen Millionen-Transfers nach Saudi-Arabien völlig außer Kontrolle geraten. Besonnenheit und Ruhe sind also angesagt.

Borussia Dortmund: ER hilft nicht aus

Keine Option, um hinten auszuhelfen, ist der neue Kapitän Emre Can. Der Nationalspieler sprang immer mal wieder in der Innenverteidigung ein, wenn der Schuh drückte. Dem schob Trainer Edin Terzic aber einen Riegel vor. Can ist ausschließlich für das defensive Mittelfeld vorgesehen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Ein weiteres Argument dafür, dass Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden muss. Bisher holte man mit Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini drei Neue. Neben einem Innenverteidiger sucht man auch noch einen Stürmer.