Borussia Dortmund gibt Spieler ab – kurz darauf steht schon der nächste Wechsel im Raum

Sehr zur Überraschung vieler BVB-Fans hat Borussia Dortmund vor wenigen Tagen den Abgang von Nnamdi Collins verkündet. Das vielversprechende Innenverteidigertalent ist zu Eintracht Frankfurt gewechselt und wird dort seine Karriere fortsetzen – zumindest langfristig.

Ex-BVB-Talent Collins soll nämlich schon wieder vor einem Wechsel stehen. Laut einem Medienbericht plant Eintracht Frankfurt den 19-Jährigen sofort weiter zu verleihen, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen.

Borussia Dortmund: Collins nach BVB-Abgang vor nächstem Wechsel

Aus Borussia Dortmunds U23 zu Eintracht Frankfurt und direkt weiter in die Niederlande? Diese Reise nimmt Nnamdi Collins wohl auf sich. Der 19-Jährige hat sich für einen Wechsel von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt entschieden, wurde dort am Mittwoch (9. August) offiziell vorgestellt.

Lange hält es den Innenverteidiger aber wohl nicht in der Main-Metropole. Laut einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ soll Collins gleich wieder verliehen werden. Demnach stehe auch der neue Klub bereits fest. Für den 19-Jährigen gehe es zum niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Dort soll er wichtige Spielpraxis auf Profi-Niveau sammeln.

Collins blieb der Durchbruch beim BVB verwehrt

Collins galt lange als das vielversprechendste Abwehrtalent in den Reihen von Borussia Dortmund. Schon mit 16 Jahren nahm er am Trainingslager der Profis teil, schaffte den Sprung in den Kader von Edin Terzic aber nie.

In der vergangenen Rückrunde durfte er immerhin in die U23 von Borussia Dortmund aufrücken, absolvierte dort acht Partien. Jetzt wollte Collins selbst eine Veränderung. „Nnamdi ist mit dem großen Wunsch auf uns zugekommen, in diesem Sommer den Verein zu wechseln“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl. Laut Medienberichten zahlt Eintracht Frankfurt rund eine Millionen Euro Ablöse für Collins.