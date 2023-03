Borussia Dortmund: Schock vor Topspiel – DAS kann der BVB jetzt gar nicht gebrauchen

Mit einer bärenstarken Siegesserie hat sich Borussia Dortmund 2023 bis an die Tabellenspitze gekämpft und kann das bislang überragende Jahr jetzt mit einem Sieg im Topspiel gegen den FC Bayern München sogar noch veredeln.

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen gibt es allerdings schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt und kehrt vorzeitig zurück. Sein Einsatz gegen die Bayern ist fraglich.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck verletzt

Am Sonntagabend (26. März) verkündete der DFB die Hiobsbotschaft. Nico Schlotterbeck fällt mit muskulären Problemen für die Partie gegen Belgien (Dienstag, 28. März) aus und tritt ebenso wie Kai Havertz (Grippaler Infekt) die Heimreise an.

Schlotterbeck stand am Samstagabend bei 2:0-Erfolg gegen Peru in der Startelf. In der 86. Minute musste er schließlich mit bandagiertem Oberschenkel ausgewechselt werden. Wie lange der Innenverteidiger ausfällt, ist noch nicht bekannt. Zur Ausfallzeit haben sich weder DFB noch BVB bislang geäußert.

Bei den Fans von Borussia Dortmund wird man allerdings hoffen, dass der 23-Jährige schnell wieder fit wird. Am Samstag (1. April, 18.30 Uhr) trifft der BVB im Topspiel auf den FC Bayern München – und da wird Schlotterbeck dringend gebraucht. Gemeinsam mit Niklas Süle bildete er zuletzt eine äußerst stabile Innenverteidigung.

Für den Fall, dass Schlotterbeck nicht rechtzeitig fit wird, setzt BVB-Trainer Edin Terzic wohl auf Mats Hummels. Der 34-Jährige stand zuletzt im Revierderby gegen den FC Schalke 04 in der Startelf an der Seite von Schlotterbeck. Mit Süle bildete er mehrere Jahre gemeinsam bei den Bayern das Innenverteidiger-Duo.