Borussia Dortmund: Star erleidet Rückschlag! Topspiel in Gefahr

Borussia Dortmund muss im Topspiel gegen den FC Bayern München wohl auf einen echten Leistungsträger verzichten. Karim Adeyemi, mit dessen Rückkehr man eigentlich während der Länderspielpause gerechnet hatte, fällt wohl weiter aus.

Laut einem Medienbericht hat Karim Adeyemi im Aufbautraining einen Rückschlag erlitten und droht damit das Topspiel FC Bayern München – Borussia Dortmund zu verpassen.

Borussia Dortmund: Erneuter Adeyemi-Ausfall droht

Adeyemi zog sich am 19. Februar beim 4:1-Sieg gegen Hertha BSC einen Muskelfaserriss zu. Damals schätze man beim BVB die Ausfallzeit auf rund drei Wochen, spätestens in der Länderspielpause rechnete man mit einer Rückkehr von Adeyemi in den Trainingsbetrieb.

Nun die bittere Nachricht: Der 21-Jährige soll laut „Sky“ im Aufbautraining einen Rückschlag erlitten haben und droht damit auch das Topspiel gegen den FC Bayern München zu verpassen. Demnach habe Adeyemi wieder Schmerzen verspürt.

Für den BVB ist der Ausfall von Adeyemi richtig bitter. Der Angreifer hatte im neuen Jahr voll eingeschlagen. In den ersten fünf Ligaspielen erzielte er drei Tore und steuerte zwei Vorlagen bei. Und auch in der Champions League im Hinspiel gegen den FC Chelsea war er vor dem Tor erfolgreich.

BVB bangt um Schlotterbeck

Besser sieht es hingegen wohl bei Gregor Kobel und Julian Brandt aus. Der Keeper verzichtet zwar auf die Länderspielreise, allerdings nur um sich voll auszukurieren. Und auch bei Julian Brandt soll es nach seinem Muskelfaserriss schon wieder gut aussehen. Laut einem Bericht der „Sport Bild“ sollen beide Leistungsträger gegen Bayern München wieder fit sein.

Neu auf der Krankenliste ist Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger musste die Länderspielreise mit muskulären Problemen im Oberschenkel vorzeitig beenden. Sein Einsatz ist ebenso wie der von Adeyemi fraglich.