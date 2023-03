Borussia Dortmund: Schockmoment bei Länderspiel – BVB-Fans schrecken sofort auf

Die erste Länderspielpause des Jahres ist im vollen Gange. Mit am Start sind auch zahlreiche Profis von Borussia Dortmund, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind.

Dabei gab es am Samstagabend (25. März) einen kurzen Schockmoment. Nico Schlotterbeck musste gegen Peru (2:0) in der Schlussphase auf dem Feld lange behandelt werden und verließ den Platz dann mit einer Bandage am Oberschenkel. Droht jetzt ein Ausfall für den Star von Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Droht Schlotterbeck-Ausfall?

Für Borussia Dortmund kam die Länderspielpause ungelegen. Gerade erst hat der BVB die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Dementsprechend hätte die Mannschaft von Edin Terzic gerne ihre starken Leistungen, mit Ausnahme von der Chelsea-Pleite und dem Derby-Unentschieden auf Schalke, fortgesetzt. Nun sind auch mehrere BVB-Profis auf Länderspielreise.

Da ist die Gefahr immer groß, dass sie neben den vielen und langen Reisen sich auch noch verletzen. So etwa bei Nico Schlotterbeck. Gegen Peru absolvierte der Verteidiger sein neuntes Länderspiel und machte in der Schlussphase viele BVB-Fans im Hinblick auf den „Klassiker“ gegen den FC Bayern (1. April, 18.30 Uhr) große Sorgen.

+++ Borussia Dortmund: Alles nur Bluff? BVB schaut ganz genau nach München +++

Nach einem Sprint und einem harmlosen Zweikampf blieb er plötzlich am Boden sitzen. Lange musste er von den DFB-Ärzten behandelt werden und verließ anschließend den Platz mit einem bandagierten linken Oberschenkel. Droht jetzt etwa sein Ausfall?

Flick gibt Entwarnung

Nach dem Spiel gab Bundestrainer Hansi Flick schnell Entwarnung über den Profi von Borussia Dortmund. „Ich war gerade bei ihm, er hat gesagt, alles in Ordnung“, so Flick im ZDF. Es habe „ein bisschen gezogen, bisschen verkrampft“, es sei aber „alles okay“.

Mehr News für dich:

Flick plane ihn auch für das zweite Testspiel am Dienstag gegen Belgien ein. Also gibt es wenige Tage vor dem Gipfeltreffen gegen die Münchener keine Pause für Schlotterbeck. Auch die beiden anderen BVB-Stars Marius Wolff und Emre Can spielten beim 2:0-Sieg gegen Peru.