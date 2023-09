Borussia Dortmund: Lösung für die Stürmerflaute? Plötzlich geistert SEIN Name beim BVB umher

Kann Borussia Dortmund die Sturmflaute besiegen? Die Zahlen nach bisher fünf Ligaspielen sind erschreckend! An der ohnehin mageren Torausbeute hat sich bisher kein einziger Mittelstürmer beteiligt.

Sebastien Haller, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko – sie alle warten noch immer auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Die Stürmerflaute von Borussia Dortmund sorgt für Sorgenfalten. Und schon geistert der Name eines neuen Stürmers umher.

Borussia Dortmund: Malen muss es richten

Spielerisch konnte die Borussia bisher wenig überzeugen. Statt Gala-Auftritten müssen es bisher enge Malocher-Siege richten. Neun Tore in fünf Spielen sprechen eine ebenso klare Sprache wie die knappen 1:0-Erfolge gegen Köln oder Wolfsburg.

Weil die Stürmer weiterhin das Tor suchen, muss es Donyell Malen richten. Der Flügelflitzer ist mit drei Treffern bester Torschütze seines Teams. Dahinter reihen sich mit je zwei Toren Marco Reus (in Teilzeit) und Mats Hummels (ein Verteidiger) ein.

Mexikaner dreht auf

Noch hat man bei Borussia Dortmund natürlich Geduld mit seinem Angriffstrio. Und dennoch beobachten die Scouts des Vereins im Hintergrund wohl schon einen möglichen Neuzugang. Sein Name? Santiago Gimenez.

Jubelt Gimenez irgendwann beim BVB? Foto: IMAGO/Treese/Box to Box Pictures

Der dreht bei Feyenood Rotterdam aktuell nämlich richtig auf. In sechs Spielen erzielte er bisher genauso viele Treffer wie die ganze Mannschaft des BVB zusammen! Kein Wunder also, dass die BVB-Scouts ihn laut „90min“ am Wochenende beim Derby gegen Ajax Amsterdam genauer unter die Lupe nahmen.

Borussia Dortmund: Probleme mit dem Preis

Zwar musste die Begegnung nach Ausschreitungen auf den Rängen abgebrochen werden, doch Gimenez nutzte die Zeit bis dahin bereits für einen Doppelpack. Als die Begegnung am Mittwoch forgesetzt wurde, markierte er dann auch noch einen dritten Treffer.

Fakt ist allerdings bei allem Interesse: Sollte Borussia Dortmund seine Bemühungen intensivieren, dürfte eine hohe Ablöse fällig werden. Denn Gimenez verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag. Mit einer Laufzeit bis 2027 hält Feyenoord alle Trümpfe in der eigenen Hand.