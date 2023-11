Borussia Dortmund: „Eine Katastrophe!“ – ist DAS schon Özcans Absage an die Türkei?

Verlässt Salih Özcan Borussia Dortmund im Winter? Das Gerücht um einen Transfer zu Galatasaray wurde zuletzt richtig heiß, manche türkischen Medien sprachen gar schon von einer Einigung (hier mehr).

Wer den Mittelfeldmann von Borussia Dortmund im Podcast „Copa TS“ sprechen hörte, dürfte an diesen Berichten jedoch zweifeln. Während seiner Länderspielreise mit der Türkei sprach er über eine Eigenheit der Süper Lig und nannte sie ganz offen „eine Katastrophe“.

Borussia Dortmund: Öczan mit Kritikpunkt an der Süper Lig

Anstoßzeiten – unter Fans immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Alle wollen ihr Team am liebsten samstags um 15.30 Uhr spielen sehen, Abendspiele locken zwar mit Flutlicht, sind aber gerade bei Auswärtsreisen stets ein Dorn im Auge. Was nur wenige beachten: Auch für die Spieler haben die unterschiedlichen Anstoßzeiten schwerwiegende Auswirkungen.

Denn die haben nicht nur eine Heimreise vor sich, sondern sind vom Spiel obendrein so emotionsgeladen, dass an Schlafen nicht zu denken ist. Einblicke in die Gefühlslage gibt nun BVB-Star Salih Özcan im Podcast von Moderator und Comedian Tommi Schmitt.

BVB-Star Özcan: „Das ist ne Katastrophe!“

„Nach dem Spiel schlafen ist für jeden Spieler ein Thema“, verrät er. „Ich habe eigentlich immer einen guten Schlaf, aber der ein oder andere schläft immer erst um 4-5 Uhr morgens. Vor allem, wenn man gewinnt. Ich persönlich schlafe nach Siegen immer schlechter. Die Euphorie, das Adrenalin, man ist immer noch auf Zack, geht die Szenen in seinem Kopf durch. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt.“

Der BVB-Star weiter: „In der Bundesliga ist das noch ganz gut. 15.30 Uhr ist top, da bist du abends zuhause, kannst noch ein bisschen entspannen. Aber wenn ich mit Spielern in der Türkei spreche… die haben ja nur Abendspiele. Nur. Und wenn die dann auch noch Conference League spielen, wo um 22 Uhr angepfiffen wird – das ist ne Katastrophe!“

Eine Katastrophe, die auch auf ihn zukäme, würde er in die Türkei wechseln. Vor allem die Topteams der Süper Lig spielen ausnahmslos abends. Und gewinnen viel – was dem Star von Borussia Dortmund unzählige schlaflose Nächte bescheren würde. Die Abneigung gegenüber Abendspielen, die Özcan bei „Copa TS“ so deutlich äußert, klingt jedenfalls nicht gerade nach einer Zusage an „Gala“.