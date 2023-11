Borussia Dortmund droht Personal-Drama – bricht das Kartenhaus zusammen?

In der Defensive von Borussia Dortmund gab es im Sommer zahlreiche Abgänge. Ersatz kam kaum. Seither schauen viele Fans mit Bauchschmerzen auf den Kader ihres Vereins.

Borussia Dortmund will von einem Engpass nichts hören. Doch ausgerechnet zum Start in die Hammer-Wochen fehlt ein zentrales Puzzleteil, was nun ganz schnell zu einem üblen Dominoeffekt führen könnte.

Borussia Dortmund: Defensives Personal-Drama droht

Bellingham und Dahoud gingen im Sommer ersatzlos. Im defensiven Mittelfeld bleiben nur noch zwei Optionen: Salih Özcan und Emre Can, der von Terzic im Sommer zu Kapitän und Schlüsselfigur erkoren wurde. Der Trainer hält riesige Stücke auf den Nationalspieler. So groß, dass er sein Veto gegen Königstransfer Edson Alvarez einlegte.

Fällt Terzic diese Entscheidung auf die Füße? Zu Saisonstart steckte der Kapitän in einem Leistungsloch, sein einziger Vertreter Özcan sprang in die Bresche. Nun fehlt Emre Can verletzungsbedingt. Wohl auch im so wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Newcastle United (Dienstag, 18.45 Uhr). „Es ist unverändert und wird auch knapp für morgen“, sagte Terzic auf der Pressekonferenz vor dem UCL-Kracher.

Eine Verletzung oder ein Platzverweis für Salih Özcan könnte bei Borussia Dortmund dramatische Folgen haben. Die neuen „Achter“ Marcel Sabitzer und Felix Nmecha sind für das Terzic-System zu offensiv ausgerichtet, um im defensiven Mittelfeld auszuhelfen. Springt ein Innenverteidiger ein, rennt Terzic in den nächsten Engpass. Denn auch im Abwehrzentrum gibt es nur drei Mann für zwei Positionen.

Solang Emre Can fehlt, bleibt Edin Terzic nur das Hoffen auf keine weiteren Verletzungen oder das Improvisieren. Beides ist mit Blick auf die Hammer-Wochen für Borussia Dortmund brandgefährlich. In allen Wettbewerben folgt jetzt Knaller auf Knaller. Nach dem Bayern-Gipfel (0:4) und Newcastle geht es zu Sensationsteam Stuttgart (Samstag, 15.30), gegen Gladbach (25.11.), im nächsten CL-Endspiel nach Mailand (28.11.), zu Meisterkandidat Leverkusen (3.12.), im K.o.-Pokalspiel erneut nach Stuttgart, gegen RB Leipzig und dann Paris Saint-Germain.