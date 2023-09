Borussia Dortmund spielt mit dem Feuer – diese Terzic-Entscheidung ist brandgefährlich

Borussia Dortmunds Transferpolitik hat in diesem Sommer für viele Diskussionen gesorgt. Während die Offensive noch einmal massiv verstärkt wurde, wird’s hinten immer dünner.

Für die unterbesetzte Abwehr von Borussia Dortmund gilt: verletzen verboten. Vor allem in der Champions League. Dort geht Trainer Edin Terzic mit seinem Aufgebot jetzt ein hohes Risiko ein. Kann das gut gehen?

Borussia Dortmund: Terzic spielt mit dem Feuer

Am Dienstag (12. September) mussten die Champions-League-Teilnehmer ihre Kader für die Gruppenphase melden. Beim BVB fällt sofort auf: Die Abwehr ist personell extrem dünn besetzt. Gerade einmal sechs Verteidiger stehen auf der A-Liste – für vier Positionen. Neben den Stammkräften Julian Ryerson und Ramy Bensebaini ist nur ein einziger Außenverteidiger im CL-Kader: Allrounder Marius Wolf. Auch in der Innenverteidigung gibt es für zwei Positionen nur drei Nominierte.

Mögliche Backups wären Antonios Papadopoulos, Thomas Meunier oder Mateu Morey gewesen. Sie wurden jedoch nicht auf die Liste gesetzt. Wird Borussia Dortmund von Verletzungsproblemen heimgesucht, droht in der Todesgruppe mit PSG, Milan und Newcastle ein Abwehr-Drama.

Nur sechs Mann für die Viererkette

Terzics einzige Chance, auf mögliche Ausfälle zu reagieren, ist die B-Liste. Die darf vor jedem Spiel neu besetzt werden. Wer über diese Liste in den Kader rücken darf, ist jedoch streng geregelt: Nur Spieler, die nach dem 1. Januar 2002 geboren sind und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für den Klub spielberechtigt waren. Lion Semic ist der einzige Dortmunder mit Profi-Erfahrung, auf den das zutrifft. Und die Profi-Erfahrung beschränkt sich auf zwei Bundesliga-Minuten (im April 2022 beim 5:1 gegen Wolfsburg).

Schon in der Bundesliga bereitet die dünne Personal-Decke in der Abwehr vielen Fans Sorgen. Ausgerechnet der BVB, seit Jahren immer wieder von Verletzungspech verfolgt, geht mit minimalem Personalaufwand in die Saison. Nun dünnt Edin Terzic den Kader in der Champions League noch mehr aus – und geht damit ein hohes Risiko. Die anstehende Dreifach-Belastung stellt die Kaderplanung von Borussia Dortmund auf die Probe.