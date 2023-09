Borussia Dortmund kämpft mit großen Problemen – könnte ER die Lösung sein?

Bei Borussia Dortmund überlegt man fieberhaft, wie man nach der Länderspielpause in die Erfolgsspur findet. Die beiden Unentschieden gegen Bochum und Heidenheim haben sämtliche Euphorie erstickt. Fehleranalyse statt Erfolge heißt es seitdem.

Auch der Kader steht auf dem Prüfstand. Dortmunds Transfersommer spaltet die Fans (hier mehr erfahren). Nicht alle Baustellen konnte Sportdirektor Sebastian Kehl stopfen. Auf einer Position könnte man aber auch jetzt noch nachhelfen.

Borussia Dortmund hinten extrem anfällig

Bundesliga, Pokal, Champions League – am liebsten würde Borussia Dortmund mal wieder in allen drei Wettbewerben große Erfolge feiern. Grundvoraussetzung dafür ist ein breiter Kader. Bald gehen die englischen Wochen los und damit die heftige Dreifachbelastung.

Umso alarmierender ist die Situation des BVB auf der Linksverteidiger-Position. Lediglich Ramy Bensebaini steht hier zur Verfügung. Verletzt sich der Neuzugang oder kassiert er eine Sperre, ist man komplett blank. Marius Wolf und Julian Ryerson können hier zwar auch spielen, müssen sich aber eigentlich um die rechte Seite kümmern.

Aushilfe aus England?

Abhilfe könnte ein vertragsloser Spieler schaffen. Diese dürfen nämlich auch nach dem 1. September noch transferiert werden. Und so wird in manchen Borussia-Dortmund-Foren fröhlich über mögliche Kandidaten diskutiert.

Ryan Nyambe ist aktuell vereinslos. Foto: IMAGO/Focus Images

Dabei taucht auch der Name Ryan Nyambe auf. Der 25-Jährige aus Namibia spielte seit Jahren in England, absolvierte Spiele für Blackburn Rovers und Wigan Athletic. In der zweiten englischen Liga bringt er es immerhin auf 186 Einsätze.

Klar, der Spieler wäre sicherlich keine Stammspieler-Option, aber er würde zumindest etwas Entlastung für Bensebaini möglich machen. Zudem ist er – anders als der beispielsweise jüngst verkaufte Thorgan Hazard – auch wirklich gelernter Außenverteidiger.

Borussia Dortmund: Fans müssen warten

Ob sich der BVB mit derartigen Gedankenspielen wirklich beschäftigt, ist nicht überliefert. Dennoch erwarten die Fans Lösungen für die Probleme im Team. Bei der Partie gegen Freiburg nach der Länderspielpause müssen Edin Terzic und seine Spieler abliefern.