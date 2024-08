Borussia Dortmund: Jetzt geht es Schlag auf Schlag! BVB verkündet Doppel-Abgang

Da steht der „Deadline Day“ kurz bevor und bei Borussia Dortmund geht es richtig ab. Nach dem Abgang von Youssoufa Moukoko hat der BVB nur wenige Stunden später den nächsten Spieler verabschiedet.

Wie auch schon beim Sturm-Talent wird Salih Özcan für eine Saison verliehen. Der Mittelfeldspieler wechselt dabei zu einem Liga-Konkurrenten von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Auch Özcan verlässt den Klub

Genauso wie bei Moukoko hat sich auch der Abgang von Özcan angedeutet. Unter Cheftrainer Nuri Sahin gibt es nämlich sehr wenige Chancen auf Einsätze. Beim Bundesliga-Auftakt stand der türkische Nationalspieler nicht mal im Kader von Borussia Dortmund.

Dafür hofft er auf mehr Spielzeit beim VfL Wolfsburg. Dorthin wird der 26-Jährige nun für die Saison 2024/25 verliehen. Nach dem obligatorischen Medizincheck in Niedersachsen wurde der Deal ausgehandelt.

„Salih ist ein Super-Typ mit einem ehrlichen und geraden Charakter, der uns durch seine Fähigkeiten in den vergangenen zwei Jahren bereichert hat“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und erläutert: „Die neue Konkurrenzsituation in unserem Kader bringt es mit sich, dass wir ihm in der aktuellen Saison nicht mehr die gewünschte Spielzeit in Aussicht stellen können. Deshalb haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, Salih für eine Spielzeit nach Wolfsburg zu verleihen. Für dieses Jahr wünschen wir ihm persönlich den maximalen Erfolg.“

„Sehr gute Gespräche“

Auch beim VfL Wolfsburg freut man sich über die Verstärkung von Borussia Dortmund. „Mit seiner Mentalität und seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, ist er die perfekte Ergänzung für unser Mittelfeld. Wir sind überzeugt, dass die Eigenschaften, die er mitbringt, unserem Spiel guttun“, so VfL-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl.

Özcan indes kann es kaum erwarten, für seinen neuen Klub aufzulaufen. „Nach sehr guten Gesprächen freue ich mich, nun hier in Wolfsburg zu sein. Der Verein und die Mannschaft haben definitiv die Voraussetzungen, europäisch zu spielen. Ich werde versuchen, meinen Beitrag zu leisten, Gas zu geben und meine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Dann werden wir hoffentlich eine erfolgreiche Saison spielen.“

