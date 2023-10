Borussia Dortmund scheuchte ihn davon – jetzt wird er auf Händen getragen

Sechs Jahre lang war er unangefochtene Stammkraft bei Borussia Dortmund. Dann folgte ein unwürdiger Abschied. Nach einer Formkrise wurde Roman Bürki erst auf die Bank und schließlich auf die Tribüne verbannt. Ein Jahr schmorte er dort, bevor er den Abflug in die USA machte.

Dort wird er nun auf Händen getragen. Mit dem jungen Klub St. Louis City reitet der Ex-Torwart von Borussia Dortmund auf einer Erfolgswelle. Nun feiert ihn sein Chef sogar als „besten Keeper, den die MLS je hatte“.

Borussia Dortmund: Gechasster Bürki in den USA gefeiert

So hatten sich das alle Beteiligten nicht vorgestellt. 2021 wurde die BVB-Zeit von Roman Bürki blitzschnell von einer Erfolgsgeschichte zum Drama. Eine Formkrise kostete ihn seinen Stammplatz, dann kam mit Gregor Kobel einer Stammkeeper – und plötzlich sollte die jahrelange Nummer 1 einfach nur noch verschwinden.

Ein Wechsel wurde ihm nahegelegt. Weil Bürki wohl zu wählerisch war, kam der aber nicht zustande. Eiskalt setzte man ihn auf die Tribüne, ließ ihn dort ein Jahr schmoren. Im Sommer 2022 erfolgte der – trotz laufenden Vertrags – ablösefreie Abgang. Vom neuen Klub des Schweizers hatte bis dato wohl kaum jemand gehört.

„Roman ist der beste Keeper, der je in der MLS gespielt hat“

St. Louis City war in den USA gerade erst gegründet, nahm bis dato nicht einmal am Spielbetrieb der Topliga teil. Die erste MLS-Saison ist jedoch direkt ein Hammer. Als Meister der Western Conference schloss das Team aus Missouri die „Regular Season“ ab, gilt in den Playoffs als Top-Kandidat auf den Titel. Und all das hat der Klub auch Roman Bürki zu verdanken.

Im „Kicker“ setzte sein Sportdirektor Lutz Pfannenstiel jetzt zu einer Lobeshymne an, die ihresgleichen sucht. „Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Roman ist der beste Keeper, der je in der MLS gespielt hat“, sagt der Deutsche. „Er war für uns in dieser Saison, mit seinem kompletten Torwartspiel und seiner Ausstrahlung, ein Schlüssel des Erfolges.“

„Das Gesicht eines komplett neuen Klubs“

„Roman hätte in Europa bleiben und sicher mehr verdienen können als hier, aber ihn hat das Projekt fasziniert“, so der Ex-Boss von Fortuna Düsseldorf. Stattdessen sei er nun „das Gesicht eines komplett neuen Klubs“. Worte, die bei Bürki runtergehen dürften wie Öl.

