Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen – Ex-BVB-Star mischt Liga auf

Bei Borussia Dortmund wurde er einfach ersetzt, hatte plötzlich keinen Stammplatz mehr und ergriff schließlich die Flucht. Jetzt scheint er seine neue Heimat gefunden zu haben. Die Rede ist von Roman Bürki.

Der Ex-BVB-Keeper spielt inzwischen in der Major League Soccer in den USA und sorgt dort für mächtig Furore. Nicht nur die Fans von Borussia Dortmund werden sich verwundert die Augen reiben.

Borussia Dortmund: Bürki in den USA erfolgreich

233 Mal stand Roman Bürki bei Borussia Dortmund zwischen den Pfosten und holte in seiner Zeit immerhin gleich zwei Mal den DFB-Pokal. 2021 folgte dann seine plötzliche Degradierung. Der BVB holte den jungen Schweizer Gregor Kobel und setzte ihn Bürki vor die Nase. Damit war seine Zeit bei Borussia Dortmund vorbei.

Nach einem Jahr auf der Tribüne und unzähligen Transfergerüchten fand Bürki schließlich seinen Platz. Der Schweizer entschied sich für einen Wechsel in die MLS zum neugegründeten Klub St. Louis City – und das erweist sich bislang als Glücksgriff.

Der Klub, der seit Anfang des Jahres in der MLS an den Start geht, ist bislang die große Überraschung in den USA. Nach fünf Spieltagen steht St. Louis mit fünf Siegen an der Spitze der Western Conference.

Ex-BVB-Keeper wird für DIESE Parade gefeiert

Bürki ist Kapitän der vom deutschen Sportdirektor Lutz Pfannenstiel zusammengebauten Mannschaft – und macht seine Sache offensichtlich sehr gut. Erst am vergangenen Wochenende hielt er zum zweiten Mal in Folge seinen Kasten sauber. Beim 4:0-Erfolg gegen Real Salt Lake City überzeugte der Ex-BVB-Keeper mit starken Paraden.

Eine davon teilte er auch gleich auf seinem Instagram-Profil und schrieb dazu: „+3, Clean Sheet, 5 out of 5“. Von den Fans wird er für die grandiose Parade mächtig abgefeiert. „Tolle Rettung! Spinnen-Reflexe! War toll dich gestern Abend live im Real Stadion spielen zu sehen!“, kommentierte beispielweise ein Anhänger. Und auch Ex-BVB-Kollege Marcel Schmelzer gratulierte.

Nach zwei schwierigen Jahren geht es für Roman Bürki endlich wieder bergauf. Der frühere Stammkeeper von Borussia Dortmund hat offenbar seinen Platz gefunden.