Borussia Dortmund: Ablösefrei zu haben – diese beiden Spieler sollte Kehl auf dem Zettel haben

Im kommenden Sommer dürfte bei Borussia Dortmund wohl der nächste Umbruch anstehen. Die Verträge von einigen Spielern laufen aus, bei anderen stehen die Zeichen bereits ganz klar auf Trennung. Gleichzeitig muss Sportdirektor Sebastian Kehl die Problembaustellen im Kader beheben – die Außenverteidigerposition und die offensiven Flügel.

Rechtsverteidiger Julian Ryerson kam bereits von Union Berlin nach Dortmund, die Gerüchte um Gladbachs Ramy Bensebaini reißen nicht ab. Doch keiner von ihnen hilft dem BVB als Flügelstürmer weiter. Hier könnten nun zwei Stars aus dem Ausland Abhilfe schaffen.

Borussia Dortmund: Ist Jonathan Bamba eine Option für den BVB?

Jonathan Bamba ist einer der Spieler, die die Lücke der Dortmunder auf den Flügelpositionen schließen könnte. Der 26-jährige Franzose steht beim LOSC Lille unter Vertrag, mit dem er 2020/21 sogar Meister wurde – einen Punkt vor den Stars von PSG. In 181 Spielen für sein Team verzeichnete der Rechtsfuß 27 Tore und 31 Vorlagen.

Mit einer Verpflichtung im kommenden Sommer könnte der BVB seine Mannschaft ablösefrei mit einem erfahrenen Spieler bereichern, der dazu mit 32 km/h auch nicht der langsamste zu sein scheint. Bamaba weiß, wo das Tor steht, und könnte bei den Dortmundern für kleines Geld eine wichtige Baustelle im Kader schließen.

Borussia Dortmund: Auch Reiss Nelson würde zum BVB passen

Ein weiterer Spieler, der ideal zum BVB passen würde, wäre Reiss Nelson. Mit seinen 23 Jahren wäre der Engländer noch absolut entwicklungsfähig und könnte bei den Dortmundern womöglich endlich den erhofften Durchbruch schaffen. Das Eigengewächs des FC Arsenal kennt die Bundesliga bereits von seiner Leihe nach Hoffenheim in der Saison 2018/19. Doch dauerhaft konnte er sich bei den Gunners bis heute nicht durchsetzen.

Mehr News:

Im Sommer läuft Nelsons Vertrag aus. In der aktuellen Saison läuft es für Arsenal zwar sehr gut, Nelson jedoch wurde durch eine Oberschenkelverletzung ausgebremst. Immerhin: In nicht einmal 70 Minuten Spielzeit in der Liga erzielte er zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Ein Wechsel im Sommer erscheint dennoch ziemlich denkbar. Eine ablösefreie Offensivkraft, die der BVB definitiv auf dem Zettel haben sollte.