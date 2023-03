Borussia Dortmund – RB Leipzig: Verkehrschaos droht! DAS musst du jetzt wissen

Am Freitag (03. März) steht für Borussia Dortmund das nächste Heimspiel gegen RB Leipzig auf dem Programm. 81.365 Fans werden dabei erwartet, um die Schwarzgelben lautstark zum zehnten Sieg in Serie zu peitschen.

Aufgrund des geplanten ÖPNV-Streiks der Gewerkschaft verdi dürften vielen Anreisenden schon weit vor Anstoß des Spiels um 20:30 Uhr einige Probleme bevorstehen. Nun ist klar, worauf sich die Fans beim Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig einstellen müssen und was vom Verein empfohlen wird.

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Verkehrschaos droht

Aufgrund des angekündigten Streiks werden am Freitag in Dortmund der öffentliche Personennahverkehr stillstehen. Züge der Deutschen Bahn und S-Bahnen sind davon allerdings nicht betroffen. Diese Maßnahme der Gewerkschaft verdi wird einen erheblichen Einfluss auf die An- und Abreise aller machen, die sich das Spektakel zwischen dem BVB und RB Leipzig im Signal-Iduna-Park anschauen wollen.

Weil neben dem Spiel der beiden Bundesliga-Spitzenteams auch weitere Großveranstaltungen rund um die Heimspielstätte der Dortmunder stattfinden, wird sich die Lage aller Voraussicht nach nochmals weiter verschlimmern. Während 81.365 Fans für das BVB-Spiel erwartet werden, wird am Freitag in der angrenzenden Westfalenhalle eine Motorradmesse geschätzte 20.000 Besucher in ihren Bann ziehen. Auch Comedian Bülent Ceylan wird am Abend vor wahrscheinlich 4.000 Personen auftreten. Doch damit ist noch nicht genug, denn in der Dortmunder-Innenstadt werden ab dem Mittag bis 18 Uhr noch zwei Großdemonstrationen durchgeführt werden.

Borussia Dortmund appeliert: „Kommt sehr frühzeitig zum Stadion“!

Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens bittet der BVB seine Fans auf der vereinseigenen Internetseite dazu, „sehr frühzeitig“ zum Stadion zu kommen. Dies dürfte wohl bedeuten, dass sich alle Zuschauer möglichst schon mehrere Stunden vor dem Anpfiff auf den Weg machen sollten.

Des Weiteren plädiert der Klub, im besten Fall zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Stadion zu fahren. Für alle Fans, die dennoch mit dem Auto anreisen müssen, empfiehlt der Klub die Parkplätzen an der TU Dortmund, auf dem Phoenix-West-Gelände, am Rombergpark, am Berufsbildungszentrum in Hacheney, am Bahnhof Hörde und am Parkhaus Barop, die zu Fuß maximal eine dreiviertel Stunde vom Westfalenstadion entfernt sind. Anhänger sollten aufgrund des Feierabendverkehrs und Baustelle im Umfeld des Stadions einen längeren Anreiseweg einplanen. Des Weiteren stellt die DSW21 alle Bushaltestellen mit eigener Bucht zum kostenlosen Parken bereit.

Weil der Zugverkehr und die Anreise per S-Bahn möglich sein werden, informiert der BVB auch darüber, dass der Dortmunder Hauptbahnhof zu Fuß 40 Minuten vom Signal-Iduna-Park entfernt ist. Zugleich warnt der Klub die Fans davor, mit der Regionalbahn nicht bis zur Haltestelle Signal-Iduna-Park bzw. mit der S-Bahn zur Haltestelle Möllerbrücke zu fahren.

Auch für das Spielende hat der BVB eine Bitte an alle Fans: „Habt keine Eile beim Verlassen des Stadions, bewahrt Ruhe, kalkuliert auch längere Warte-/Verweilzeiten mit ein und denkt bei all Euren individuellen Planungen immer auch an Euch möglicherweise begleitende Kinder und Jugendliche sowie deren Sicherheit“.