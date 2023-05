Borussia Dortmund: Hammer nach BVB-Abschied – Bayern wollen Guerreiro!

Bei Raphael Guerreiro überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Am Samstag der Tränen-K.o. im Titelrennen, am Sonntag der offizielle Abschied von Borussia Dortmund (hier mehr) – und am Montag folgte direkt der nächste Hammer.

Bayern München will Raphael Guerreiro. Das berichtet „Sky“. Der alte und neue Meister hat bereits Kontakt zum scheidenden Star von Borussia Dortmund aufgenommen, die ersten Gespräche sollen gut gelaufen sein. Eine Frage bleibt nun jedoch offen.

Borussia Dortmund: Bayern-Kontakt zu Guerreiro

Sieben Jahre trug er das Trikot von Borussia Dortmund – beim brutalen Meister-Knockout am Samstag das letzte Mal. Tränen auf dem Rasen, Tränen am nächsten Tag. Dann verabschiedete ihn Kapitän Marco Reus. Offiziell wurde verkündet, dass der Portugiese den BVB verlassen wird.

Interessenten waren längst reichlich vorhanden. Schließlich galt Guerreiro schon als potenzieller Abgang, als der BVB nach einer mäßigen Hinrunde einen Umbruch plante. Die bärenstarke Rückrunde warf so manchen Plan um, auch eine Vertragsverlängerung beim 29-Jährigen war plötzlich im Gespräch. Doch jetzt steht der Abschied fest.

Erste Gespräche gut gelaufen

Zu den vielen Kandidaten aus England sowie Atletico Madrid, Inter und AC Mailand gesellt sich nun ein weiterer großer Name. Und diese Spur ist nicht nur richtig heiß, sondern auch äußerst pikant. Bayern München soll bereits die Fühler nach dem Europameister ausgestreckt haben. Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet, dass es bereits vor dem Titel-Endspiel eine Kontaktaufnahme gab.

Erste Gespräche, so Plettenberg, seien gut gelaufen. Eine essentielle Frage stellt sich nun aber: Wird auch der neue Bayern-Vorstand die Guerreiro-Pläne verfolgen? Alle bisherigen Unternehmungen kamen schließlich von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, die den Klub mit einem Paukenschlag noch am Tag des Titelgewinns verlassen mussten.