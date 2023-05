Borussia Dortmund: Verdächtige Stille um Transfer-Coup – ist DAS der heikle Grund?

Seit Wochen scheint alles klar: Borussia Dortmund soll die Verpflichtung von Gladbachs Ramy Bensebaini längst unter Dach und Fach gebracht haben. Doch eine offizielle Verkündung lässt weiter auf sich warten.

So mancher Fan von Borussia Dortmund wird bereits nervös. Stimmt irgendetwas nicht beim ersten Transfer-Coup für die nächste Saison? Womöglich steckt ein heikler Grund hinter der verdächtigen Stille. Ist der Spielplan ein Problem?

Borussia Dortmund: Bensebaini noch immer nicht verkündet

Die BVB-Fans warten und warten und warten. Seit über einem Jahr schwelt das Gerücht um einen Wechsel von Ramy Bensebaini von Gladbach nach Dortmund. Schon im Dezember hieß es, alle Parteien hätten sich geeinigt – und im vergangenen März soll der Algerier seinen neuen Vertrag schließlich unterschrieben haben.

Doch die offizielle Bestätigung des Deals steht noch immer aus. Während die Vertragsverlängerungen mit Marco Reus und Julian Brandt längst kommuniziert ist, lässt der BVB seine Fans beim Thema Bensebaini weiter auf glühenden Kohlen sitzen.

Heikle Vorgeschichte

Steckt etwa ein heikler Grund dahinter? In den letzten Jahren hatten Wechsel von Gladbach nach Dortmund mehrfach für Furore und Ärger gesorgt. Mit Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard und Trainer Marco Rose wechselten in den vergangenen Jahren drei „Fohlen“ zum ungeliebten Liga-Konkurrenten. Besonders der Rose-Transfer hatte die Gladbach-Fans regelrecht erzürnt.

Als der Wechsel im Februar 2021 bekanntgegeben wurde, tobten die Anhänger. Sie sprachen von „Verrat“ und forderten die sofortige Entlassung von Marco Rose. Die Unruhe im Klub hatte heftige Auswirkungen. Sie zog dem Team den Stecker, sieben Spiele in Folge wurden krachend verloren – darunter das Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund (0:1).

Will Borussia Mönchengladbach dieses Szenario nun unbedingt vermeiden? Am 32. Spieltag (13. Mai) muss Gladbach noch in Dortmund ran. Ist der Bensebaini-Deal da schon kommuniziert, wären bei diesem Spiel alle Scheinwerfer auf den Linksverteidiger gerichtet. Viel Druck und im Falle eines (spielentscheidenden) Fehlers könnte wieder großer Ärger drohen.

Nicht auszuschließen, dass sich die beiden Borussias deshalb darauf geeinigt haben, das direkte Duell noch abzuwarten, bis man den offenbar längst eingetüteten Transfer auch offiziell verkündet.