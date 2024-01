Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini unter Schock – wird DAS jetzt zum Karriere-Wendepunkt?

Lierse, Paradou, Rennes, Gladbach, Borussia Dortmund: Der Plan von Ramy Bensebaini, sich mit jedem Vereinswechsel zu verbessern, ist bislang aufgegangen. Mehr noch: Überall konnte er sich durchsetzen, war Stammkraft und Leistungsträger.

Bei Borussia Dortmund steckt er bislang aber im Formloch. Nun folgte eine regelrechte Demütigung beim Afrika Cup. Zurück in Dortmund wartet neue Konkurrenz. Diese Situation könnte zum bitteren Wendepunkt in seiner Karriere werden.

Borussia Dortmund: Bensebaini erlebt bösen Nackenschlag

Als Top-Favorit auf den Titel war Bensebaini mit Algerien zum Afrika Cup gereist. Der Sieger von 2019, er wollte die Trophäe, nichts anderes. Stattdessen gab es eine vernichtende Pleite. Nach drei Spielen ist Schluss. Raus als Tabellenletzter, ohne einen Sieg in einer machbaren Gruppe. Ein 0:1 gegen Fußballzwerg Mauretanien (Weltranglistenplatz 105) besiegelte am Dienstagabend das frühe Aus.

Ramy Bensebaini, einer der Stars im algerischen Team, blieb genauso blass wie seine Teamkollegen und darf nun schon wieder die Heimreise antreten. Doch auch bei Borussia Dortmund erwartet ihn eine neue Situation. Durch seine schwache Hinrunde und seine Teilnahme am Afrika Cup hat der BVB auf seiner Position nachgelegt, Ian Maatsen vom FC Chelsea ausgeliehen. Und der schlug auf Anhieb ein.

Aus beim Afrika Cup, Bank beim BVB?

Während seiner enttäuschenden Reise in die Elfenbeinküste hat sein neuer Widersacher ihm den Rang abgelaufen. Nahezu ausgeschlossen, dass Edin Terzic Maatsen nach dessen ersten beiden Auftritten in Schwarzgelb wieder rausnimmt. Bensebaini muss wohl vorerst mit der Bank vorlieb nehmen. Eine völlig neue Situation für den 28-Jährigen. Bei all seinen Stationen war er als Linksverteidiger gesetzt.

Das Aus beim Afrika Cup und die neue Situation bei Borussia Dortmund könnten für Bensebaini sogar ein ganz böser Wendepunkt in der Karriere werden. Selbst wenn der BVB Ian Maatsen nach dem Ende der Leihe nicht fest verpflichtet, gilt als wahrscheinlich, dass Sebastian Kehl im Sommer auf seiner Position nachrüstet. Ein Neuzugang soll kommen, dazu kehrt das in Kiel zum Leistungsträger gereifte Talent Tom Rothe zurück.

Wahrscheinlich muss sich Bensebaini nun erst einmal hintenanstellen. Ob das so bleibt, hängt davon ab, ob er sein Formtief abschütteln kann, Ian Maatsen weiter glänzt und Dortmund im Sommer tatsächlich einen Konkurrenten kauft.