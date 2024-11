Borussia Dortmund: Sahin atmet auf – BVB-Coach verkündet gute Nachrichten

Folgt der dritte Sieg in Folge? Borussia Dortmund will nach den Erfolgen gegen RB Leipzig (2:1) und Sturm Graz (1:0) mit einem weiteren positiven Ergebnis in die Länderspielpause. Dafür geht es am 10. Bundesliga-Spieltag gegen den FSV Mainz 05 (9. November, 15.30 Uhr).

In den vergangenen Wochen gab es bei Borussia Dortmund immer wieder einige bittere Ausfälle. Vor der Mainz-Partie gibt es jetzt aber auch endlich mal gute Nachrichten beim BVB. Cheftrainer Nuri Sahin verkündet die Rückkehr zweier Stars.

Borussia Dortmund: Zwei Rückkehrer gegen Mainz

Die Personallage bei Borussia Dortmund entspannt sich ein wenig. Gegen Mainz darf sich Nuri Sahin auf zwei Rückkehrer freuen. Yan Couto und Julian Ryerson werden im Abschlusstraining dabei sein und könnten dann im Kader für das Bundesliga-Spiel stehen.

Ryerson fiel die vergangenen zwei Wochen aufgrund einer Muskelverletzung aus. Sein Fehlen machte sich in der Abwehr deutlich bemerkbar. Auf Neuzugang Couto musste Sahin sogar noch länger verzichten. Aufgrund einer Gesäßverletzung stand Couto seit mehr als einem Monat nicht zur Verfügung. Jetzt könnte der Brasilianer sein Comeback feiern. „Wir hoffen und gehen davon aus, dass es klappen sollte“, erklärt Sahin.

Nicht so gute Nachrichten gibt es stattdessen auf der Torhüter-Position: Gregor Kobel trainiert noch individuell, „da wollen wir noch kein Risiko eingehen. Deshalb wird er erst nach der Länderspielpause gegen Freiburg wieder einsatzbereit sein“, so Sahin. Dennoch reist der Torwart zur Nationalmannschaft, was für Verwunderung bei den Fans sorgt.

Anton fällt weiter aus

Bei Waldemar Anton reicht es noch nicht ganz, um für Borussia Dortmund wieder aufzulaufen. Der Innenverteidiger fällt seit rund zwei Wochen aufgrund einer Hüftverletzung aus. Die Hoffnung ist groß, dass auch er nach den Länderspielen wieder zur Verfügung stehen wird. Ansonsten ist noch Ramy Bensebaini mit seiner fünften Gelben Karte für die Partie in Mainz gesperrt.

Die weiteren Ausfälle sind: Karim Adeyemi (Oberschenkelverletzung), Julien Duranville (Oberschenkelverletzung), Gio Reyna (Verletzung an der Leiste), Niklas Süle (Sprunggelenksverletzung) und Kjell Wätjen. Nach der Länderspielpause soll der Großteil der Spieler zurückkehren.