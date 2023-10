Borussia Dortmund: Transfer wird zum Desaster! Ex-BVB-Juwel muss schnellstens weg

Bei Borussia Dortmund sah er keine gute Perspektive mehr. Mit dem Einverständnis des Klubs verließ er den BVB, um woanders den nächsten Karriere-Schritt zu gehen. Doch für das Juwel wurde der Wechsel ganz schnell zum Desaster.

Nur wenige Monate nach seinem Abschied von Borussia Dortmund steckt Nnamdi Collins in der Sackgasse. Der Plan, mit dem Eintracht Frankfurt ihn überzeugte, ging überhaupt nicht auf. In Windeseile wurde der Karriere-Schritt zum Rückschritt. Nur ein Wechsel hilft ihm aus dem Schlamassel – die Hinrunde droht zum vergeudeten halben Jahr zu werden.

Borussia Dortmund: Collins-Wechsel wird zum Desaster

Der Plan war klar: Nnamdi Collins sollte bei Eintracht Frankfurt unterschreiben, dann sofort verliehen werden um Spielpraxis zu sammeln. Langfristig sollte der hochtalentierte Innenverteidiger dann bei den Hessen Fuß fassen. Doch der Plan scheiterte früh. Nach der Unterschrift bei der SGE kam keine Leihe zustande. Und ein Plan B war nicht vorhanden.

+++ Borussia Dortmund: Ex-BVB-Stars sorgen für Eklat – jetzt müssen sie mit den Konsequenzen leben +++

So schwebte Collins plötzlich im luftleeren Raum. Im Profikader ist kein Platz, lange Zeit durfte er nicht einmal bei der U23 ran. Dort absolvierte er nun zwar die ersten Spiele. Das hätte er aber auch bei Borussia Dortmund machen können – sogar eine Liga höher. Mit dem BVB II spielte er drittklassig, nun ist er in der Regionalliga gegen Balingen und Barockstadt am Ball.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Das dürfte sich der Youngster ganz anders vorgestellt haben. Das Problem: Kurzfristig scheint keine Lösung möglich. Dass Nnamdi Collins Frankfurt schnell wieder verlassen will, scheint klar. Der Leih-Plan, der im Sommer platzte, dürfte nun für den Winter angepeilt sein. Dann hat der 19-Jährige aber ein in seiner Entwicklung wichtiges halbes Jahr komplett verloren.