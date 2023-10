Borussia Dortmund: Ex-BVB-Stars sorgen für Eklat – jetzt müssen sie mit den Konsequenzen leben

Bei Borussia Dortmund sorgten sie für Verzückung, jetzt sorgen sie für einen handfesten Eklat. Zwei Ex-BVB-Stars haben sich deftig daneben benommen und bekommen dafür nun die Konsequenzen zu spüren.

Für derbe Beleidigungen gegen Olympique Marseille sind vier PSG-Spieler, darunter mit Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi zwei Ex-Stars von Borussia Dortmund, mit einer Spielsperre belegt worden. Dabei kamen sie noch glimpflich davon.

Borussia Dortmund: Ex-Stars für Schmähgesänge bestraft

Gewinnen ist für Paris Saint-Germain in der Ligue 1 das Normalste der Welt. Doch wenn der Erzrivale besiegt wird – und obendrein mit 4:0 – dann ist auch beim Scheich-Ensemble die Euphorie riesig. In ihrer Freude schossen vier PSG-Stars allerdings weit über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Mouani und Leven Kurzawa sorgten mit hässlichen Schmähgesängen für einen Eklat in Frankreichs Fußball.

Mit einem Megafon ausgestattet feierte die Mannschaft Ende September das 4:0 gegen OM. Ein Video zeigt Warren Zaire-Emery, der einen Schlachtruf mit den Paris-Fans singt. Bei dem Lied hat sich über die Jahre bei vielen Anhängern die Unart eingeschlichen, zwischen den Textzeilen „Marseillais, f**** eure Mütter“ zu rufen. Ziemlich geschmacklos, ebenso wie die homophoben Gesänge, die bereits während des Spiels durch den Prinzenpark schallten.

Spielsperre für vier PSG-Stars

Dass auch die vier PSG-Spieler ihren guten Geschmack ablegten und die hässliche Beleidigung riefen, brachte ihnen mächtig Ärger ein. In Frankreich war die Empörung groß. Zwei Wochen später bekamen sie die Quittung. Die Spieler, darunter auch die beiden Ex-Stars von Borussia Dortmund, mussten vor eine Disziplinar-Kommission treten und wurden nun für ihr Fehlverhalten bestraft.

Alle vier Spieler wurden mit einer Sperre von einem Spiel belegt. Allerdings kommen sie mit einem blauen Auge davon, denn die Sperre wurde zur Bewährung ausgesetzt. Es soll offenbar mehr ein Denkzettel sein. Angezählt sind sie nun aber allemal. Bei nächsten Mal sollten sie genau überlegen, welche Lieder sie mit den Fans singen.