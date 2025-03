Borussia Dortmund atmet auf – DAS gibt dem BVB neue Hoffnung

Platz elf, 35 Punkte nach 26 Spieltagen und satte zehn Punkte Abstand auf Platz vier – die Bundesliga-Saison von Borussia Dortmund ist eine echte Katastrophe. Vier der letzten sechs Ligaspiele gingen verloren, dem BVB droht eine Saison ohne internationales Geschäft.

Dazu hat sich auch die Personallage zuletzt wieder angespannt, mit Marcel Sabitzer fehlt noch mehrere Wochen ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Für einen anderen BVB-Akteur rückt das Comeback allerdings näher.

Borussia Dortmund: Nmecha zurück im Training

Die Situation beim BVB ist mehr als angespannt. In den kommenden Wochen geht es für die Mannschaft von Niko Kovac darum, die Saison in der Bundesliga und in der Champions League einigermaßen zu retten. Dazu warten mehrere Kracherspiele – unter anderem gegen die Bayern, gegen Barcelona und gegen Leverkusen – auf Schwarz-Gelb.

Mit Blick auf diese schweren Aufgaben kommt eine Meldung ganz recht: Felix Nmecha, der lange Zeit verletzt passen musste, ist zurück im Training. Der Borusse sei zwar noch nicht zurück im Mannschaftstraining, arbeitet aber an seiner Rückkehr, teilte der Verein mit. Der BVB postete bei „X“ ein Foto, das den 24-Jährigen beim Hüpfen über kleine Hürden zeigt.

„Es ist ein großartiges Gefühl. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange“, sagte Nmecha selbst. Wann genau er ins Mannschaftstraining zurückkehren könne, steht noch nicht fest. Bis er für Schwarz-Gelb wieder auf dem Platz stehen kann, wird es aber wohl noch etwas dauern.

BVB mit großen Problemen im Mittelfeld

Seit Ende Januar muss der Mittelfeldspieler aufgrund einer Bänderverletzung im Knie pausieren. Nun geht es für Nmecha wieder bergauf. Mit Sabitzer und Nmecha fehlen Schwarz-Gelb zwei absolute Leistungsträger, die jeweils vor ihren Verletzungen immer mehr in Fahrt gekommen waren.

Derzeit herrscht also großer Engpass in der Zentrale der Westfalen. Bis zum Comeback von Sabitzer oder Nmecha wird BVB-Coach Niko Kovac umdenken müssen. Gut möglich, dass Kapitän Emre Can wieder neben Pascal Gross rückt und Waldemar Anton an der Seite von Nico Schlotterbeck verteidigen wird.