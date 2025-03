Borussia Dortmund: Top-Klub jagt BVB-Star! Kann Kehl bei DIESER Mega-Ablöse Nein sagen?

Borussia Dortmund könnte im Sommer ein personeller Umbruch bevorstehen. Schwarz-Gelb droht das internationale Geschäft in der kommenden Saison zu verpassen. Ein inakzeptabler Zustand für so manchen BVB-Spieler.

Muss Sebastian Kehl nun mit dem ein oder anderen Star-Abgang rechnen? Ein Leistungsträger von Borussia Dortmund scheint jedenfalls das Interesse eines Top-Klubs auf sich zu ziehen. Kann der Revierklub bei dieser Mega-Summe Nein sagen?

Borussia Dortmund: United schielt auf Nmecha

Die aktuelle Verletzungspause von Felix Nmecha tut dem BVB merklich weh. Im zentralen Mittelfeld fehlt der 24-Jährige als Stabilisator, der einer derzeit massiv verunsicherten Borussia auf der Sechserposition den Rücken freihält. Aufgrund seiner Leistungen galt der deutsche Nationalspieler bis zuletzt als unverkäuflich. Muss man diese Strategie nun noch einmal überdenken?

Wie die „Bild“ berichtet, soll Nmecha prominentes Interesse auf sich gezogen haben. Konkret soll der englische Rekordmeister Manchester United den gebürtigen Hamburger genauestens beobachten. Die „Red Devils“ befinden sich derzeit genau wie der BVB zwar in einer schweren sportlichen Krise, wollen im kommenden Sommer jedoch den nächsten Neuanfang einläuten. Nmecha könnte dabei eine zentrale Rolle spielen.

Mega-Ablöse fällig

Um den Mittelfeldstrategen aus Dortmund loszueisen, will United offenbar viel Geld in die Hand nehmen. Dem Bericht der „Bild“ zufolge will man in der Chefetage in Manchester bis zu 48 Millionen Euro für Nmecha locker machen. Eine enorme Summe, die der BVB angesichts möglicher fehlender Einnahmen dringend gebrauchen könnte.

Doch kann Borussia Dortmund wirklich auf seine Nummer acht verzichten? Vieles dürfte in dieser Causa wohl vom Saisonendspurt des BVB abhängen. Sollte man wider Erwarten doch noch die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb schaffen, könnte ein Abgang von Nmecha in weite Ferne rücken.