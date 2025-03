Borussia Dortmund: Enthüllt! BVB klopft bei nächstem Chelsea-Juwel an

Für Borussia Dortmund wird die kommende Sommer-Transferphase richtungsweisend. Die Klubbosse müssen ein Fundament für die nächsten Jahre zusammenstellen. Die Transfers müssen sitzen, die Baustellen dringend behoben werden.

Für einer der größten Baustellen, der Innenverteidiger-Position, wirft Borussia Dortmund offenbar den Blick einmal mehr zum FC Chelsea. In den vergangenen Jahren wechselte schon der ein oder andere Chelsea-Profi zum BVB. Wird dieser Youngster der nächste?

Borussia Dortmund heiß auf Südamerika-Youngster

Im vergangenen Winter war es Ian Maatsen, in diesem Winter Carney Chukwuemeka. Der BVB findet immer größere Beliebtheit an (aussortierten) Spielern der Blues. Ein weiterer Transfer könnte im Sommer folgen. Denn wie der argentinische Journalist German Garcia Grova berichtete, soll Schwarz-Gelb ein Chelsea-Juwel beobachten.

Im Sommer 2024 wechselte Aaron Anselmino für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors nach London. Im Anschluss ist er für ein halbes Jahr wieder direkt nach Argentinien zurück verliehen worden. Seit Januar ist er fest beim FC Chelsea, doch bislang kommt der 19-Jährige dort noch überhaupt nicht zum Zuge.

Lediglich einen einzigen Einsatz für die Zweitvertretung der Londoner kann er bis jetzt vorweisen. Für die Profis stand noch keine Minute auf dem Rasen, stand ohnehin nur zweimal im Spieltagskader. Zieht er im Sommer also schon wieder weiter?

BVB wohl schon mit erstem Kontakt

Laut Garcia Grova sollen die Verantwortlichen des Revierklubs schon den Kontakt mit den Chelsea-Bossen gesucht haben. Demnach sei das Interesse des BVB konkreter. Ob gar schon ein Angebot abgegeben worden ist, ist jedoch nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass der Innenverteidiger in das Profil des Bundesligisten passen würde. Er würde in jedem Fall frischen Wind in den Kader bringen.

Bei Boca zählte er stets zu den Leistungsträgern, soll eines der größten Defensiv-Talente des Landes sein. Doch in Europa hat er sein Glück noch nicht gefunden. Versucht er es schon bald also beim BVB?