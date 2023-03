Borussia Dortmund: Star packt über Krisensitzung aus – „Ruck durch das Team gegangen“

Elf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, dazu die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga: das Jahr 2023 läuft für Borussia Dortmund bislang mehr als souverän. Das sah im vergangenen Jahr noch ganz anders aus.

Mit einer Pleite verabschiedete sich Borussia Dortmund damals in die lange Winterpause und stand zu dem Zeitpunkt auf Platz sechs in der Bundesliga. Nico Schlotterbeck packt jetzt über eine Krisensitzung beim BVB aus, bei der „ein Ruck durch das Team ging“.

Borussia Dortmund: Star packt über Krisensitzung aus

Er ist eines der Gesichter des aktuellen Erfolgs von Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger wird immer stärker, ist aus der Startelf von Cheftrainer Edin Terzic nicht mehr wegzudenken. Der BVB-Star verriet jetzt, dass eine Krisensitzung einen großen Anteil am aktuellen Erfolg habe.

In der „Sport Bild“ erklärte Schlotterbeck, dass es nach dem enttäuschenden Abschluss des Jahres 2022 mit der 2:4-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach „viele Gespräche mit dem Trainer“ gegeben habe und nach denen „ein Ruck durch das Team gegangen“ sei.

„Wir sitzen immer wieder mit der Mannschaft zusammen, haben uns gesagt: ‚Männer, so kann es nicht weitergehen!'“, gab Schlotterbeck einen Einblick in eine Krisensitzung, bei der es auch um Terzic ging. „Wir wollten dem Trainer auch zeigen, dass seine harte Arbeit Früchte trägt“, verriet Schlotterbeck. „Jeder Einzelne musste sich hinterfragen, ob er seine Leistung umgesetzt hat – und das war in der Hinrunde bei fast keinem so.“

Schlotterbeck hofft auf Reus- und Hummels-Verbleib

Auch über die Zukunft von Mats Hummels und Kapitän Marco Reus, deren Verträge bei Borussia Dortmund im Sommer auslaufen, äußerte sich Schlotterbeck. Dabei hatte der Verteidiger eine deutliche Meinung: „Ich hoffe, dass sie bleiben, klar. Wenn Marco oder Mats in der Kabine etwas sagen, hat ihr Wort Gewicht, und dann wird das auch umgesetzt.“

Schlotterbeck schätze beide Routiniers sehr und betonte: „Sie haben viel Erfahrung, sind gute Typen und vor allem beide brutal gute Fußballer.“