Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit um BVB-Star? Aussagen lassen aufhorchen

Wenn wie so häufig die Länderspielpause beginnt, fängt bei den Fans von Borussia Dortmund das Zittern an. Denn in der Vergangenheit gab es viele Spieler, die sich bei der Reise mit ihren Nationalmannschaften verletzt haben. So ist es auch dieses Mal geschehen.

Besonders bitter könnte es jetzt für Neuzugang Niclas Füllkrug werden. Eine Partie hatte er für Borussia Dortmund absolviert, dann ging es zum DFB-Team. Jetzt kehrt er verletzt zurück und wird wohl auch dem BVB nicht zur Verfügung stehen.

Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit um BVB-Star?

Der Montag (11. September) fing für Borussia Dortmund mit der Meldung von Gregor Kobel schon schlimm an. Der Schweizer Fußballverband erklärte, dass der Torhüter für das EM-Qualifikationsspiel gegen Andorra am Dienstagabend ausfallen werde. Der BVB-Torwart habe leichte Beschwerden im Oberschenkel. Ob er am Wochenende auch das Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg verpassen wird, ist noch unklar.

Gleiches gilt wohl auch für Niclas Füllkrug. Der Neuzugang war in der vergangenen Woche zunächst zur Nationalmannschaft gereist, hatte sich am Donnerstag aber bereits wieder verabschiedet. Eine Sehne im Oberschenkel macht Probleme und setzt den 30-Jährigen noch außer Gefecht. Auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel-Kracher gegen Frankreich machte Interimscoach Rudi Völler eine Prognose, die dem BVB gar nicht gefallen wird.

„Niclas Füllkrug wird auf gar keinen Fall spielen“, sagte Völler zunächst im Hinblick auf die bevorstehende Begegnung mit den Franzosen, ehe er ergänzte: „Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er für Dortmund am Wochenende spielen kann.“

Nächster Ausfall droht

Zwar hätte Füllkrug ohnehin wohl nicht in der Startelf von Borussia Dortmund gestanden – dafür fehlen ihm noch einige gemeinsame Trainingseinheiten mit seinen neuen Kollegen – dennoch wäre ein Ausfall ziemlich bitter.

Bislang unklar ist es aktuell, wie es Ramy Bensebaini geht. Der Algerier musste vergangene Woche das Training bei der Nationalmannschaft abbrechen. Das erste Spiel gegen Tansania verpasste er bereits. Ob auch er in Freiburg zum Kader dazugehören wird, zeigt sich dann in den kommenden Tagen.