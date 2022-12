Borussia Dortmund: Nächster Anlauf? BVB-Flirt bald ablösefrei zu haben

In der aktuellen Saison kam die Offensive von Borussia Dortmund noch nicht ins Rollen. Nur 25 Tore nach 15 Spieltagen sind unter den Erwartungen der Fans, dessen Verein sich in den letzten Jahren besonders über seine Qualität in der Offensive ausgezeichnet hat. Aus diesem Grund wollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund im kommenden Sommer wohl neue Offensivstars verpflichten.

Einer der Kandidaten auf der Liste soll ein Spieler sein, der in den vergangenen Jahren des Öfteren mit einem Wechsel ins Ruhrgebiet in Verbindung gebracht worden ist. Die Rede ist von Wilfried Zaha.

Borussia Dortmund mit Interesse an Zaha

Wie „90min“ berichtet, soll der BVB erneut Interesse an Wilfried Zaha haben. Der 30-Jährige zeichnete sich in den letzten Jahren durch ein ungeheures Tempo und eine große Torgefahr aus. In der aktuellen Saison kommt der Offensivspieler der Elfenbeinküste so auf sechs Tore und zwei Vorlagen in 13 Spielen. In seinen insgesamt 443 Spielen für den Klub aus England schaffte es Zaha, 89 Tore zu erzielen und 75 weitere Treffer vorzubereiten.

Aufgrund seiner starken Torquote wurde der Stürmer in den letzten Jahren schon mit diversen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem 2018 und 2021 auch mit dem BVB. Ein Transfer kam allerdings nie zustande, was auch an den enormen Ablöseforderungen von Palace lag. Nun läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus. Somit könnte er ablösefrei nach Dortmund wechseln.

Borussia Dortmund: Deswegen hat der BVB gute Chancen

Laut „90min“ könnte der BVB im kommenden Sommer gute Chancen auf den Wechsel von Zaha haben. Der Grund: Dem Bericht zufolge soll der Ivorer den Traum haben, in seiner Karriere einmal in der Champions League aufzulaufen. Bislang blieb ihm dieser verwehrt. Ob ein Transfer tatsächlich zustande kommt, ist allerdings ungewiss.

Es ist nämlich noch nicht sicher, ob der Ivorer das Angebot zur Vertragsverlängerung bei Palace überhaupt ausschlagen wird. Und selbst wenn er das tut, bleibt noch immer die Frage nach der Gehaltsforderung von Zaha zu klären. Neben dem Klub aus Dortmund sollen auch noch RB Leipzig, Olympique Marseille und die AS Monaco den 30-Jährigen auf dem Zettel haben.