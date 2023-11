Borussia Dortmund: Böse Erinnerungen vor direktem Duell – VfB-Coach Hoeneß legt den Finger in die Wunde

Mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart wartet auf Borussia Dortmund ein echter Brocken. Die Schwaben verloren erst ein Spiel zu Hause und konnten die anderen vier Heimspiele allesamt überzeugend gewinnen.

An das letzte Auswärtsspiel beim VfB erinnert man sich bei Borussia Dortmund nicht wirklich gerne. Vor dem direkten Duell (Samstag, 11. November, 15.30 Uhr) betonte VfB-Coach Sebastian Hoeneß, dass er ein ähnlich spektakuläres Spiel wie bei seinem Heim-Debüt auch am kommenden Wochenende erwartet.

Borussia Dortmund: Hoeneß erinnert an Last-Minute-Schock

Bei einer 2:0-Führung in Überzahl sollte in vielen Fällen nicht mehr allzu viel passieren. Das dachten sich wohl auch viele BVB-Fans als Schwarz-Gelb in der vergangenen Saison in Stuttgart spielte. Nach 33 Minuten führte man nach Toren von Malen und Haller mit 2:0 – dazu sah VfB-Abwehrboss Konstantinos Mavropanos nach 39 Minuten die Rote Karte.

Als Meisterschaftskandidat sollte da gegen einen Abstiegskandidaten nicht mehr viel anbrennen. Doch der BVB verspielte die Führung fahrlässig. Der VfB stellte in der Schlussphase der Partie innerhalb von sechs Minuten von 0:2 auf 2:2. Trotz des großen Schocks kam der BVB zurück und erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 3:2. Doch die Stuttgarter kamen erneut zurück und glichen in der 97. Minute erneut aus – ein herber Dämpfer für den BVB.

Nun reist Schwarz-Gelb erstmal seit diesem Spiel wieder nach Stuttgart. Vor dem direkten Duell erinnert Hoeneß nun noch einmal an dieses Spektakel, bei dem er damals sein Heim-Debüt als VfB-Coach feierte. „Das war ein besonderes Spiel und enormer Spielverlauf, es hat uns sehr viel Kraft gegeben“, so der 41-Jährige.

Auch diesmal erwartet Stuttgarts Trainer eine unterhaltsame Partie. Beide seien „Mannschaften, die viel über Offensive und Ballbesitz kommen“, betonte Hoeneß. Daher sei „die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir Tore sehen werden“.

Doppel-Duell vor der Brust

Der BVB wird schon am Samstag die Chance nutzen wollen, sich für das Spiel aus der vergangenen Saison zu revanchieren. Nach dem CL-Sieg gegen Newcastle United reist das Team von Edin Terzic mit einer breiten Brust nach Stuttgart.

Doch auch Anfang Dezember (06. Dezember, 20.45 Uhr) wird Schwarz-Gelb noch einmal die Reise ins Schwabenland antreten müssen. Auch im DFB-Pokal treffen die beiden Team aufeinander. So kann der BVB dem VfB nicht nur in der Liga wichtige Punkte klauen (beide Teams sind derzeit punktgleich), sondern kann das Hoeneß-Team auch aus dem Pokal kegeln.