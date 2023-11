Borussia Dortmund: Schlechte Nachrichten für Schwarz-Gelb! Darauf hätte der BVB verzichten können

Er war der Spieler der ersten Spieltage, traf 14 Mal in acht Partien und avancierte zum Schreck sämtlicher Abwehrreihen. Serhou Guirassy war die Lebensversicherung des VfB Stuttgart. Im Spiel bei Union Berlin (21. Oktober) verletzte sich der Angreifer allerdings, seither hagelte es zwei Liga-Niederlagen in Folge. Ausgerechnet vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund rückt ein Comeback immer näher.

Die Verletzung von Guirassy traf den VfB enorm. Ohne den Stürmer verlor man sowohl gegen Hoffenheim als auch in Heidenheim. In den zwei Wochen heilte die Oberschenkel-Verletzung besser als gedacht. Nun steht der 14-Tore-Mann vor der Rückkehr – für Borussia Dortmund keine allzu guten Nachrichten.

Borussia Dortmund: Guirassy vor Kader-Comeback

Er traf wie am Fließband und machte mit den gegnerischen Abwehrreihen, was er wollte. In acht spielen erzielte er 14 Tore. Man fragte sich, wer Guirassy stoppen sollte. Letztlich war es sein eigener Oberschenkel, der ihn ausbremste. Am achten Spieltag zog er sich eine Muskelverletzung hinzu. Guirassy fiel zwei Spiele aus, beide wurden verloren.

Doch wie die „Bild“ berichtet, nahm Guirassy in dieser Woche wieder am VfB-Training teil, absolvierte Läufe, Zweikämpfe und Pässe. Am Mittwoch (08.November) absolvierte der Stürmer auch Teile des Mannschaftstrainings. Sollte der 27-Jährige in den kommenden Tagen schmerzfrei bleiben, dürfte er am Wochenende gegen den BVB wieder im VfB-Kader stehen.

Da der Tabellendritte absolut kein Risiko eingehen möchte, scheint ein Startelf-Einsatz ausgeschlossen, doch für 45 Minuten Spielzeit soll es offenbar reichen. Ob mit ihm nun auch der Erfolg wiederkommt?

Volle Guirassy-Power im Pokal?

Wie viele Minuten Guirassy am Wochenende tatsächlich bekommt, wird man erst am Wochenende sehen. Doch aus BVB-Sicht dürfte diese Personalie für das Pokalspiel Anfang Dezember dann wieder richtig spannend werden. Bis dahin dürfte der VfB-Angreifer gegen Borussia Dortmund wieder komplett fit sein.

Wie Guirassy nach seiner Verletzung wiederkommt und ob er da weiter macht, wo er aufgehört hat, steht noch in den Sternen. Sein Comeback dürfte dem VfB jedoch wohl wieder neuen Schwung geben. Ob dieser sich auch in Erfolge gegen den BVB auswirkt?