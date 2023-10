Borussia Dortmund: Trotz neuer Rekord-Kulisse – Riesen-Enttäuschung im Westfalenstadion

Auch während der Länderspielpause ist bei Borussia Dortmund viel los. Während die Profis bei den Nationalmannschaften sind, standen sich in der 3. Liga die U23 des BVB und Rot-Weiss Essen gegenüber.

Schon vor der Partie kündigte sich an, dass dieses Spiel eine große Kulisse bekommen würde. Vor allem die Gäste brachten viele Anhänger mit. Letztlich stand eine Rekordkulisse auf dem Zettel – für Borussia Dortmund wurde die Partie jedoch zu einer großen Enttäuschung.

Borussia Dortmund: Wenig los ohne „UvdA“

17.093 Zuschauer kamen am Freitagabend (13. Oktober) ins Westfalenstadion, um die Drittliga-Partie der BVB-Amateure zu verfolgen. Rekordzahl für die Zweitvertretung des BVB! Alleine aus Essen sollen wohl knapp 7500 Fans gekommen sein.

Freitagabend, Fluchtlicht, Lokal-Duell, Rekordkulisse – da erwartet man eine große Stimmung. Diese kam jedoch fast ausschließlich von den Rot-Weiß-Gästen. Auf der Heimseite herrschte über weite Strecken der Partie tote Hose.

Denn ohne die „Ultras von die Amateure“, die über viele Jahre die Zweivertretung des BVB in der 3. Liga und der Regionalliga unterstützten, war nicht viel los. Nach 15 Jahren wurde vor der Saison jedoch aus dem Nichts die Auflösung der Gruppe bekannt gegeben. So gibt es in dieser Saison keinen organisierten Support für die BVB-Amateure.

Herber Rückschlag nach wilden Spiel

Fünf Spiele am Stück war der BVB ohne Niederlage. Nach dieser starken Serie stand man vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen auf dem siebten Platz. Mit einem Sieg im Revier-Duell hätte Schwarz-Gelb in die Spitzengruppe der 3. Liga hineinstoßen können.

Doch diese Rechnung hat die BVB-U23 ohne die Gäste gemacht, die sich von Beginn an sehr griffig und konzentriert präsentierten. Frühe Verletzung, Eigentor, Elfmeter – bei Dortmund gegen Essen war einiges los. Am Ende entführten die Essener mit einem 2:1-Erfolg die drei Punkte aus Dortmund. Nach fünf Spielen ohne Niederlage also ein großer Rückschlag für die Mannschaft von Jan Zimmermann.