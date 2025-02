BVB: Tullberg-Ekstase nach Zittersieg! Diese Szenen sprechen Bände

Borussia Dortmund siegt erstmals im Kalenderjahr 2025 in der Bundesliga. Der BVB siegte nach einer Kampfleistung mit 2:1 in Heidenheim. Dabei musste man bis zuletzt zittern. Bei Interimscoach Mike Tullberg war der Puls auch nach Abpfiff noch enorm hoch.

Tullberg ist bekannt für seine Emotionen, hat seine explosive Art in den letzten anderthalb Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach Abpfiff flippte der Däne dann so richtig aus – die BVB-Fans honorierten seine Art und sein Engagement.

BVB: Tullberg rennt nach Schlusspfiff in die Kurve

2:0 geführt, dann kurz darauf das Gegentor bekommen und die letzten 15 Minuten wieder mächtig unter Druck gestanden: Nach dem Sieg des BVB in Heidenheim ist den Verantwortlichen rund um Tullberg ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen. Wie viel Druck dort auf dem Kessel war, zeigten die Szenen nach Abpfiff.

Schiedsrichter Frank Willenborg hatte seine Pfeife gerade in den Mund genommen, da war Tullberg schon Richtung Auswärtsblock gerannt. Der Däne ließ alles raus, feierte mit den Fans und zeigte, wie viel der Klub und dieser Sieg ihm bedeutet hat.

Mehrere Male rannte er in die Kurve, ballte die Fäuste, riss die Hände hoch und ließ den Auswärtsblock so richtig ausflippen. Die mitgereisten Fans ließen sich durch die Emotionen Tullbergs anstecken. Die feierten mit – Szenen, die man in der Art lange nicht mehr gesehen hat.

Fans und Mannschaft feiern Tullberg

Auch als die Mannschaft in die Kurve gegangen ist, stand zunächst weiter der Interimscoach im Mittelpunkt. „Mike Tullberg“, schallte es auf dem Heidenheimer Schlossberg. Der Däne würde mächtig gefeiert, die BVB-Fans sangen mehrere Male den Namen des U19-Coaches.

Viele Emotionen, echte Ekstase und eine fast perfekte Woche für Tullberg. Mit diesen Attributen übergibt der Däne nun an Nico Kovac, der daran anknüpfen soll. Ob es mit dem Kroaten in der Zukunft ähnliche Szenen geben wird?