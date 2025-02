Heidenheim – BVB: Höchststrafe! Tullberg kennt bei BVB-Star kein Erbarmen

Schon vor dem Spiel Heidenheim – BVB (2:1) war klar: Für Interimscoach Mike Tullberg ist es (vorerst) das letzte Spiel bei den Profis. Niko Kovac übernimmt den Posten. Doch bei seinem letzten Auftritt hat er noch einmal bewiesen, dass für ihn nur gezählt hat, sich mit einem Sieg zu verabschieden.

In den vergangenen anderthalb Wochen hat Tullberg bereits gezeigt, dass er ein knallharter Trainer ist, der alles dem Erfolg unterordnet. Ein Borusse hat dies in der Partie Heidenheim – BVB zu spüren bekommen.

Heidenheim – BVB: Adeyemi ein- und ausgewechselt

Ein Punkt gegen Bremen (2:2), ein Sieg gegen Donezk in der Champions League (3:1). Mit diesen beiden Spielen ist Tullberg mit seinem Team nach Heidenheim gefahren. Alles andere als ein Sieg wäre die nächste Enttäuschung geworden. Dass er in der zweiten Halbzeit, als das Spiel richtig eng geworden ist, knallhart durchgegriffen hat, hat dies unterstrichen.

Zur Halbzeit ist Karim Adeyemi für Julien Duranville in die Partie gekommen. Schon diese Entscheidung war sehr konsequent. Denn der junge Belgier spielte durchaus gut auf, kam immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Doch er sah unnötigerweise die gelbe Karte. So nahm Tullberg den Youngster raus und brachte Adeyemi in die Partie

++ Borussia Dortmund: Transfer-Entscheidung gefallen – sie hat weitreichende Folgen ++

Doch der bekam die harte Hand des dänischen Power-Trainers noch mehr zu spüren. Denn nach nur 40 Minuten war für Adeyemi wieder Schluss. Tullberg wechselte den schnellen Offensiv-Akteur in der 87. Minute wieder aus. Verletzt war Adeyemi nicht. Viel mehr wollte er die Führung unbedingt über die Zeit bringen.

Tullberg schafft die Wende

Der 23-Jährige, der in den letzten Wochen mit einem Wechsel zur SSC Neapel in Verbindung gebracht worden war, war sichtlich geknickt. Er klatschte kurz mit Tullberg ab, ehe er sich mit gesenktem Kopf und entsprechender Mimik auf die Bank setzte. Tullberg knallhart – alles für den Sieg war die Devise.

Weitere News:

Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat der U19-Coach es durchaus geschafft, den BVB zu stabilisieren und die Wende einzuleiten. Nun übergibt der Däne an Kovac, der an diese Ergebnisse nun anknüpfen soll. Auch er ist für seine harte Art und Weise bekannt!