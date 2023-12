Borussia Dortmund: Sorgenfalten bei Kehl und Terzic – DAS hat jetzt höchste Priorität

Die Kritik an der Transfer-Politik von Borussia Dortmund war schon im Sommer groß. Vor allem die BVB-Fans konnten einige Entscheidungen der Vereinsbosse nicht nachvollziehen. Über die Hinrunde hinweg wurden gleich mehrere Schwachstellen am Kader ausgemacht – die gilt es im Winter zu beheben, um in der Rückrunde richtig angreifen zu können.

Vor allem defensiv hat Borussia Dortmund sowohl qualitativ als auch quantitativ noch viel Luft nach oben. Deswegen möchten und müssen Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. im Winter nachlegen. Der Fokus: die Linksverteidigung.

Mit Raphael Guerreiro ist im Sommer der Stamm-Linksverteidiger der letzten Jahre gegangen. Mit Ramy Bensebaini ist ein neuer Spieler für diese Position gekommen. Dazu ist auch Julian Ryerson immer wieder eine Option für die linke Defensivseite. Der Norweger kam in der laufenden Saison bereits sieben Mal als Linksverteidiger zum Einsatz.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Trotz der möglichen Doppel-Besetzung auf dieser Position bekommt der BVB große Probleme. Denn Ryerson hat sich beim bitteren Pokal-Aus in Stuttgart (0:2) eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen und fällt somit vorerst aus. Bensebaini wird im Januar mit Algerien am Afrika Cup teilnehmen. Je nachdem wie weit er mit seinem Land kommt, könnte er dem BVB bis zu vier Wochen fehlen.

++ Borussia Dortmund: Nach wegweisender DFL-Entscheidung – folgt nun der große Fan-Knall? ++

Für Kehl und Co. ist also klar: ein neuer Linksverteidiger muss her. Laut den „Ruhr Nachrichten“ soll diese Position ganz oben auf der Liste für Winter-Transfers stehen. Konkrete Namen sind bisher jedoch nicht durchgesickert.

Nur geringe Ablöse möglich?

Der Spieler soll eine Soforthilfe sein und das Team direkt verstärken. Einen solchen Spieler im Winter zu finden wird nicht ganz einfach. Vor allem, wenn man nicht viel Geld in die Hand nehmen kann und möchte. „Sky“ bringt ein Budget von fünf bis sechs Millionen ins Spiel. Nicht allzu viel Geld für das Spielerprofil, das der BVB sucht.

Mehr News:

Mit Blick auf die Außenverteidiger-Positionen wird es beim BVB generell wohl zeitnah zu einer umfangreichen Personalrochade kommen. Die Verträge der drei Rechtsverteidiger Thomas Meunier, Marius Wolf und des dauerverletzten Mateu Morey laufen im Sommer 2024 aus und werden aller Voraussicht nach nicht verlängert. Spätestens dann wird eine große Außenverteidiger-Revolution stattfinden – doch schon im Winter soll der Anfang gemacht werden.